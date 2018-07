Trump recuerda a Sánchez que Rajoy le prometió aumentar el gasto militar

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha remitido una carta al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que le recuerda que su antecesor, Mariano Rajoy, se comprometió con él a incrementar sustancialmente el gasto militar y se queja de que el contribuyente estadounidense corra con el grueso del coste de la defensa de Europa. La misiva es similar a la que han recibido, en vísperas de la cumbre que la semana próxima celebra la OTAN en Bruselas, al menos ocho primeros ministros de países europeos que no cumplen el compromiso de dedicar el 2% del PIB a defensa.

La carta firmada por Trump se recibió en La Moncloa hace unos diez días, después de que el presidente de EE UU recibiera a los Reyes el 16 de junio. De hecho, la misiva concluye asegurando que tanto él como su esposa Melania están “encantados” de la reunión que mantuvieron con Felipe VI y doña Letizia en la Casa Blanca.

Pese al tono cordial, el objetivo del primer mensaje de Trump al nuevo jefe del Gobierno español es recordarle que su antecesor, Mariano Rajoy, se comprometió personalmente con él, cuando le visitó en Washington en septiembre de 2017, a que España aumentaría sustancialmente su gasto militar.

En la carta, de apenas un folio de extensión, el presidente estadounidense admite que España ha pasado una “terrible crisis económica”, pero se congratula de que ya la esté superando y recuerda a Sánchez que, en la cumbre de Gales de septiembre de 2014, los socios de la OTAN se fijaron como objetivo destinar al menos el 2% del PIB a Defensa en una década.

Cita en Moncloa con el secretario general de la OTAN M.G. El presidente Pedro Sánchez recibirá hoy en La Moncloa, por vez primera, al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El objetivo de la entrevista es preparar la cumbre que la organización celebra el 11 y 12 de julio en Bruselas y que supondrá el estreno del nuevo presidente español en la Alianza Atlántica. También será la primera ocasión en la que el presidente español coincida con Donald Trump, a quien tendrá ocasión de saludar. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acompañó el pasado día 16 a los Reyes a la Casa Blanca y habló de esta reunión con su homólogo, Mike Pompeo.

Los contibuyentes estadounidenses, añade Trump, no entienden que algunos países europeos no cumplan sus compromisos en materia de seguridad. En un intento por sintonizar con las preocupaciones españolas, el mandatario alude además al creciente interés de la OTAN por su flanco sur y la lucha contra el terrorismo.

La carta a Sánchez, aunque dirigida exclusivamente al presidente español, es similar a las que, a lo largo de las últimas semanas, ha remitido Trump a los primeros ministros de al menos Alemania, Italia, Portugal, Noruega, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, como forma de ir calentando motores ante la cumbre que el 11 y 12 de julio. Se trata en todos los casos de países que no cumplen con el objetivo de gastar el 2% del PIB en Defensa y previsiblemente tampoco alcanzarán esa cota en 2024.

Según datos de la Alianza Atlántica, España dedicó en 2017 el 0,92% de su PIB al gasto militar, un porcentaje solo superior al de Luxemburgo (0,46%) y Bélgica (0,90%). El conjunto de los aliados europeos destinó el 1,46% del PIB el año pasado frente al 3,57% de Estados Unidos.

La anterior ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, remitió en diciembre pasado una carta a la OTAN en la que se comprometía a que España destinara el 1,53% de su PIB al gasto militar en 2024, un total de 18.470 millones de euros, lo que supone duplicar el actual presupuesto. Este plan no fue, sin embargo, consensuado con la oposición y el nuevo Gobierno no ha dicho aún si lo asume.

Las fuentes consultadas indicaron que, con estas misivas, Trump ha querido marcar la agenda de la próxima cumbre de la OTAN, como ya hizo cuando se reunió por primera vez con los mandatarios aliados, en mayo del año pasado, y les espetó: “23 de los 28 países aquí presentes no pagan lo que deben”.

Ahora, el presidente estadounidense está preparando el terreno no solo con las misivas, sino también con declaraciones públicas. El pasado día 29 dijo a los periodistas que le acompañaban en el Air Force One: “Alemania tiene que gastar más dinero [en Defensa]. España, Francia... No es justo lo que han hecho a EE UU”.