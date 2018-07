El presidente del PP en Andalucía se posiciona a favor de Sáenz de Santamaría

Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente del PP de Andalucía, ha manifestado esta mañana públicamente su apoyo a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría para ser la presidenta del partido. Moreno, el responsable de la agrupación más numerosa del partido (11.658 afiliados y 475 compromisarios) ha elegido Lora del Río (Sevilla) para romper con la neutralidad que ha mantenido a lo largo de toda la campaña de primarias, y ha apoyado abiertamente a la exvicepresidenta por considerar que la que tiene más posibilidades de ganar las próximas elecciones.

"Yo he hecho mi reflexión serena y desde el máximo respeto a los afiliados y he llegado a una conclusión: no solo se está eligiendo a quien preside el PP, también el candidato a la Presidencia del Gobierno de España", ha señalado. "Reúne experiencia en gestión, cercanía con la ciudadanía, es quien de manera nítida puede interpretar los sueños de los españoles, quien puede ganar unas elecciones y, además es el momento de las mujeres", ha dicho respecto de Sáenz de Santamaría. "Por eso, a nivel personal, yo creo que es la opción más viable, la más positiva para los intereses del PP de Andalucía, del conjunto del PP y la opción que puede devolver el Gobierno al PP, la ilusión y el futuro al conjunto de España", ha destacado Moreno.

Aunque sus simpatías hacia Sáenz de Santamaría eran evidentes, el presidente del PP andaluz no se había decantado de manera oficial por ninguno de los aspirantes y, de hecho, ha acompañado a todos ellos en los diferentes actos de campaña que han tenido en Andalucía. Este proceso electoral ha sacado a relucir la escisión interna en el seno de los populares andaluces.

Pablo Casado cuenta con el paoyo de mandos intermedios, pero las direcciones provinciales están divididas entre la todavía secretaria general, Dolores de Cospedal, y la que fuera mano derecha de Mariano Rajoy en el Gobierno, Sáenz de Santamaría. Cádiz, Málaga y Huelva se han postulado a favor de esta última, mientras que Jaén, Córdoba, Granada y Almería se decantarían por la exministra de Defensa, quien también cuenta con apoyos importantes en Sevilla, como el del exministro el Interior y exalcalde la capital andaluza, Juan Ignacio Zoido. Sevilla es, precisamente, un ejemplo de las luchas fratricidas que han lidiado las distintas familias del PP andaluz en los últimos meses.

El cisma total en su partido no es la única amenaza que deberá afrontar Moreno tras el final del proceso de primarias en el PP. El presidente de los populares andaluces será el primer líder regional que deba pasar por las urnas (en principio en marzo de 2019, aunque no se descarta un adelanto electoral en Andalucía). Moreno llega a esta cita cuestionado por los malos resultados que le vaticinan las encuestas, que sitúan a Ciudadanos en segundo lugar, por delante de su formación. En Lora del Río, el dirigente popular ha reclamado que del cónclave del 20 de julio “tiene que salir un partido más unido, sólido, fuerte y capaz de ganar las próximas elecciones andaluzas, municipales, europeas y sobre todo, las elecciones generales a Pedro Sánchez”.

Hasta ahora solo dos líderes territoriales se habían posicionado públicamente a favor de alguno de los aspirantes a las primarias: Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco, lo ha hecho en pro de Sáenz de Santamaría, de cuya candidatura es miembro, y José Antonio Monago, presidente de los populares de Extremadura, se ha posicionado con Cospedal.