El presidente de Murcia critica a la ministra Ribera por cuestionar el trasvase al Segura

Todo depende del lugar en el que se lea la entrevista a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En Murcia, sus opiniones sobre el trasvase del Tajo al Segura (y sobre los trasvases en general) no han sentado bien. "No salgo de mi perplejidad", ha dicho el presidente murciano, Fernando López Miras, que ya tuvo varios enfrentamientos por el agua con la anterior ministra de Medio Ambiente y compañera del PP, Isabel García Tejerina.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro (PSOE), ha aplaudido las palabras de la ministra. "Por fin el Gobierno de España hace planteamientos coincidentes con los de Castilla-La Mancha en materia de agua", ha señalado este lunes.

Preguntada por EL PAÍS sobre la posibilidad de que se le ponga fecha de caducidad al trasvase que lleva el agua desde la cabecera del Tajo (en Castilla-La Mancha) hasta la cuenca del Segura para que puedan emplearla, entre otros, los murcianos, Ribera dijo: "lo extraordinario [en referencia a los trasvase] no se puede convertir en ordinario, que todos los meses o todos los años tengamos que hacerlo". Además, la ministra pone en duda el concepto de déficit hídrico, que califica de "mito": "en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una. Puede ser que en algún momento se necesite un apoyo extraordinario, pero hay que dimensionar las cosas y que no pase a ser la regla".

"Perplejidad y asombro"



El presidente murciano ha asegurado que la entrevista le "ha causado perplejidad y asombro". "La ministra se atreve a decir que no existen cuencas deficitarias", ha señalado a través de un comunicado. "Pero la cuenca del Segura es una cuenca deficitaria. Esto lo dicen los planes de cuenca, hechos por técnicos y aprobados por el ministerio", ha añadido. López Miras ha pedido una reunión "urgente" al Gobierno "para hablar de agua". "La nueva ministra competente en materia de agua debería visitar ya la región de Murcia para conocer la realidad antes de hacer este tipo de declaraciones", ha apuntado.

Mientras tanto, Castilla-La Mancha ha valorado que Ribera "asuma que hay otras alternativas para garantizar el desarrollo del Levante español", como la desalación que la ministra cita en la entrevista. "Para garantizar el desarrollo del Levante existen otras infraestructuras (las desaladoras) que ya están construidas, aunque sin funcionar o a medio rendimiento", ha añadido el socialista Martínez Guijarro. "Si se pusieran en funcionamiento, mejoraría mucho la autosuficiencia del Levante en materia de abastecimiento de agua", ha recalcado.