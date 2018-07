EL PSOE y Podemos presentan la lista con sus candidatos al Consejo de RTVE con el apoyo del PNV

El Grupo Parlamentario Socialista ha alcanzado un acuerdo con Podemos y, al menos, con el PNV, para la designación de los 10 miembros del Consejo de Administración transitorio de RTVE que "permita recuperar la independencia de la corporación y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, a la espera del concurso público que elegirá a sus miembros definitivos”, señalan en la dirección socialista. ”La intención es ampliar ese acuerdo con el resto de las fuerzas políticas”, añaden.

Se trata de Rosa María Artal Martínez, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino, Cristina Fallarás Sánchez, Tomás Fernando Flores, Víctor Sampedro Blanco, Isabel Cerrada Escurín, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó Sanz, Juan Tortosa Marín.

De los 10 candidatos, seis deben ser elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado. Entre ellos está Fernando Flórez, que es el candidato pactado por el PSOE y Podemos para presidir RTVE. Juan José Baños ha sido propuesto por el PNV y, en principio, PDeCAT no pondrá problemas a la lista, aunque no ha participado en la negociación. También se quiere involucrar a ERC, aunque de momento no da su acuerdo.

Por su parte, el PP ha presentado su propia lista, para la que ha reclutado a altos directivos de Televisión Española, entre ellos el actual director de la cadena pública, Eladio Jareño, el responsable de Informe semanal, Jenaro Castro, y la subdirectora de Informativos, Carmen Sastre. Se trata directivos que, con toda certeza, serán relevados de sus cargos por el nuevo equipo que asuma las riendas del grupo estatal.

Además, ha propuesto a candidatos que han desempeñado cargos de responsabilidad en el partido o en el grupo parlamentario. Es el caso de la exdiputada Macarena Montesinos, que fue portavoz del PP en la Comisión de Control de RTVE, o del exparlamentario José Manuel Peñalosa, que ya formaba parte del consejo de administración de la empresa.

Otros aspirantes a ocupar una de las 10 plazas son el consejero de la televisión gallega Luis de la Matta, los profesores Juan Pablo Artero y Manuel González-Sicilia y la directora de Informativos y Contenidos de TVE en Canarias, María Nieves Cristina Alcaine.

El PP, que en un principio se mostró reacio a participar en esta elección decidió finalmente presentar candidatos. Los populares confían en que, como primera fuerza parlamentaria, tengan una representación equivalente en el consejo de RTVE. Hasta ahora contaban con seis vocales, incluido el presidente, de los de nueve miembros que componen este organismos actualmente. Con la reforma de la ley, el número se ha ampliado a 10. Ciudadanos ha declinado hacer propuestas, disconforme con el procedimiento de regular esta situación por decreto, aunque sea de forma transitoria.

A las 12.00 concluía el plazo para la presentación de candidatos, que los grupos han apurado. A las 16.00, está convocada una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para votar a los seis miembros del consejo que le corresponde elegir a la Cámara baja. Mañana, se votará en el Senado.

Esta votación se realizará en el Congreso con urna y papeleta. Los diputados deberán escribir un máximo de seis nombres y serán elegidos aquellos que más apoyos reciban. En esta primera ronda solo serán designados consejeros quienes obtengan el respaldo de dos tercios de la Cámara (234 diputados). Si no logran alcanzar esta barrera se repetirá la votación 48 horas después y entonces solo será necesaria la mayoría absoluta (176 votos), además del apoyo de cuatro grupos parlamentarios.

En el Senado el sistema de votación es el mismo y se exigen idénticas mayorías. Mañana, los candidatos comparecerán ante la Comisión de Nombramientos, un trámite que ha eludido el Congreso, pese a que en otras ocasiones los candidatos han sido examinados por los diputados antes de ser nombrados. Si no se alcanzan los apoyos necesarios, los consejeros que tocaría elegir al Senado pasarán a ser nombrados por el Congreso.

Se espera que la votación no salga adelante hoy en el Congreso ni mañana en el Senado sino el miércoles y el viernes por mayoría absoluta y con la intención de incluir a los propuestos por el PP. Una vez designados los 10 consejeros los diputados tendrán que votar, también en urna y papeleta, a la persona que asumirá el cargo de presidente de RTVE. Pero, si la tramitación se bloquea, el Gobierno nombrará un administrador único provisional que será votado en el Congreso en las mismas condiciones que los consejeros.