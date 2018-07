Iglesias insta a construir una UE “antifascista” en el refuerzo de la alianza con Francia Insumisa

Pablo Iglesias y Jean-Luc Mélenchon han reafirmado este lunes la alianza entre Podemos y Francia Insumisa, el movimiento de izquierda radical que lidera la oposición a Emmanuel Macron, con un mensaje crítico con las políticas de austeridad de la UE y la estrategia acordada en la última cumbre europea para responder a la crisis migratoria en el Mediterráneo. "Aspiramos a construir una Europa antifascista, una Europa de los derechos sociales y de los derechos humanos", ha expresado Iglesias en los cursos de verano de la Universidad Complutense de El Escorial. "Los xenófobos, lo que quiere la extrema derecha, son migrantes en una situación de apartheid, que sean personas que no puedan votar, no se puedan organizar, no tengan acceso a sanidad y educación", ha incidido Iglesias citando a Matteo Salvini, dirigente de la Liga Norte y ministro de Interior de Italia.

"La migración la forman refugiados económicos y políticos. Refugiados de la política de Europa, de la guerra y de los tratados comerciales injustos que matan a las economías locales. La gente que viene no lo hace por placer, se va de sus países por guerras o situaciones económicas que nosotros [Occidente] organizamos", ha aseverado Mélenchon tras ser recibidos por el rector, Carlos Andradas. Al acto también han asistido el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique; Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta del Congreso; y Nacho Álvarez, responsable de la secretaría de Economía del partido.

El encuentro entre los dirigentes de Podemos y Francia Insumisa —por la tarde participarán en un acto conjunto bajo el lema Ahora el Pueblo / Maintenant Le Peuple en Madrid— busca impulsar la construcción de una alianza para revisar la relación entre el Norte y Sur de la UE y una alternativa a la "deriva de austeridad y xenofobia" que achacan al proyecto comunitario. Iglesias y Mélenchon coincidieron en la firma de la Declaración de Lisboa, el pasado 12 de abril, suscrita por el Bloco de Esquerda de Portugal y en la que los partidos que la suscriben reclaman una alternativa a las políticas de austeridad y su incapacidad para responder los problemas estructurales de la crisis que formalmente comenzó hace 10 años con la caída de Lehman Brothers. La Declaración de Lisboa insta a "los pueblos de Europa" a la construcción de "un movimiento político internacional, popular y democrático para organizar la defensa de los derechos y la soberanía (...) frente a un orden caduco, injusto y fallido" que, a su juicio, lleva a la UE "con paso firme hacia el desastre".

Podemos y la Francia Insumisa ya lanzaron en marzo una campaña conjunta contra los paraísos fiscales. Precisamente, el partido de Iglesias respaldó la candidatura de Mélenchon en las presidenciales francesas de 2017. El secretario general de Podemos incluso asistió en París al cierre de la campaña. "Espero mucho de España y de su capacidad para rechazar a los partidos de extrema derecha", ha valorado Mélenchon. "Es muy importante que no haya partidos como el Frente Nacional y otros similares que hay por Europa... Pero estamos con la espalda contra el muro", ha advertido. Frente al tono prudente de Iglesias, Mélenchon no ha tenido reparos en tildar al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como "un bandido que ha robado a Europa entera" por los acuerdos fiscales secretos que Luxemburgo aplicó a multinacionales durante su etapa como primer ministro del país. "El gobierno actual de Europa es el modelo del gobierno alemán, con el neoliberalismo como doctrina institucionalizada", ha afirmado sobre la influencia del Ejecutivo de Angela Merkel en el proyecto comunitario.

Diferente opinión sobre Tsipras

"Iglesias tiene un papel muy particular en la nueva oposición popular en Europa. Los compañeros de Podemos abrieron una nueva página", ha sostenido Mélenchon, que ha reconocido que Francia Insumisa "se inspira en Podemos" y tiene "una deuda política" con sus ideólogos. En donde no han coincidido Iglesias y Mélenchon ha sido en su opinión de Alexis Tsipras. El dirigente francés no ha ocultado su decepción con las políticas aplicadas por el primer ministro de Grecia. "Yo pensé que Tsipras abría un camino... Para nosotros fue una catástrofe", ha sentenciado. Iglesias se ha mostrado "más comprensivo". "Al Gobierno griego le pusieron una bota al cuello desde el principio, lo hicieron quienes permiten ahora a Salvini en Italia", ha observado. Los dos políticos han celebrado la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México.