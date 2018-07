El falso medicamento que querían promocionar en Alicante

La presión ejercida por el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha logrado frenar el acto que había convocado para este viernes en un hotel de la ciudad el investigador alemán Andreas Ludwig Kalcker a fin de promocionar un falso medicamento al que atribuye propiedades curativas contra todo tipo de enfermedades, según fuentes de la entidad colegial.

El producto se denomina MMS (siglas de Solución Mineral Milagrosa) y, según admite en su página web este gurú de las terapias alternativas, “no es otra cosa que dióxido de cloro, uno de los desinfectantes más utilizados durante más de 100 años en la historia humana sin crear resistencias”. Él sostiene sin embargo que esa sustancia ha permitido “recuperar a más de 235 niños con autismo”.

Los médicos alicantinos alertaron de la peligrosidad de la ingesta de esa sustancia y de los propios postulados de Kalcker a mediados de este mes. El colegio profesional emitió un comunicado donde su presidenta, María Isabel Moya, denunciaba que el MMS “no es más que lejía industrial diluida al 28% y mezclada con ácido cítrico”. Se trata, afirmaba, de una sustancia prohibida en España para el consumo humano y su supuesto poder curativo no es más que un “mensaje fraudulento”.

Ese mensaje se acompaña de una crítica demoledora hacia la medicina convencional y la industria farmacéutica que Kalcker (licenciado en Economía y doctor en Biofísica en la Salud Alternativa, según su propio currículum) no esconde en su página web. “El dióxido de cloro no es milagroso, simplemente es una química maravillosa aportando oxígeno al sistema. Si no se conoce más, es porque el interés de la industria está enfocado en producir dinero realizando productos sintomáticos que se venden de por vida en vez de productos curativos que dan menos dinero”, escribe.

El COMA ha mantenido durante las dos últimas semanas una intensa campaña para tratar de boicotear el evento que ha dado finalmente sus frutos. Lo denunció ante la Consejería de Sanidad valenciana e incluso acudió a un juzgado, aunque su titular denegó la prohibición del acto de forma preventiva para no vulnerar el derecho a la libertad de expresión del conferenciante.

Ha sido finalmente el propio hotel, ubicado en la playa de San Juan, el que ha cancelado el acto. “Somos prudentes al compartir esta información. Al fin y al cabo Andreas Kalcker, a la desesperada, podría hacerlo de forma clandestina”, tuiteaba este jueves el colegio profesional, al tiempo que agradecía al Ayuntamiento de Alicante y a la Consejería de Sanidad el apoyo a su iniciativa y pedía seguir “ojo avizor” ante los “bulos” médicos.

El COMA insiste en que el MMS no cuenta con autorización de la Agencia Española del Medicamento para ser comercializado como tal, pese a que se presenta “dotado de propiedades terapéuticas y preventivas de enfermedades de todo tipo: infecciosas, tumorales, degenerativas”. Su venta solo es legal para uso industrial.

No en vano, su consumo puede producir “efectos adversos” como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones o fallos renales, enumera la institución colegial, que se siente en la obligación de "alertar a la población ante la charla que se iba a celebrar este viernes por un pseudocientífico”. “Hemos emprendido en las dos últimas semanas una valiente campaña en redes sociales por la que hemos sido aplaudidos y ayudados por toda la comunidad científica nacional y con la que nos hemos ganado el respeto por no tener miedo en denunciar estos atropellos contra la salud pública", añade el colegio de médicos.

Al Kalcker le persigue desde hace tiempo la polémica. Ya fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2012 junto a un matrimonio holandés por un supuesto delito contra la salud pública, mientras impartía en Ibiza otra de sus charlas para promocionar y vender el MMS. En enero de este mismo año, otro colegio de médicos, el de Barcelona (COMB), pidió la prohibición del congreso en el que iba a participar junto con otros conferenciantes bajo el título Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contando.