En busca de un candidato ‘de la casa’ para RTVE

La negociación para desbloquear RTVE se estanca. Desde que el presidente, Pedro Sánchez, aceptara en la noche del jueves el nombre del periodista Andrés Gil, propuesto por Pablo Iglesias, se está organizando desde varios frentes una envolvente para convencer a Podemos de que proponga a otra persona que pueda ser mejor acogida por los trabajadores del y ente público. No solo por conformar a este colectivo, que lleva años luchando contra el control político de RTVE, sino también para que se sumen al acuerdo los nacionalistas e independentistas que han avisado que rechazarán cualquier propuesta que no sea apoyada por los trabajadores. Podemos insiste en la candidatura de Gil y apela al pacto entre Iglesias y Sánchez que consiste en que es la formación morada la que propondrá al nuevo presidente de RTVE.

Las negociaciones siguen durante todo el fin de semana con el límite de las 12.00 del lunes, hora tope para registrar la lista de consejeros que se votará en el pleno del Congreso esa tarde y entre los que estará el presidente. Los socialistas han intentado de momento sin éxito convencer a Podemos de que llegados a este punto, con una enorme polémica en RTVE y los trabajadores en ebullición, lo mejor es que la formación de Iglesias busque dentro del ente alguien con suficiente consenso como solución temporal para unos meses hasta que se pueda poner en marcha el concurso.

Los negociadores dedicaron la tarde del viernes a este punto. No hubo nombres encima de la mesa, pero en RTVE circulan varios posibles de mujeres de alto prestigio profesional que serían muy bien acogidos por los trabajadores. Descartados Fran Llorente y Rosa Maria Calaf, que llevan semanas diciendo a todos sus interlocutores que no quieren asumir ese puesto, hay otros nombres con acuerdo interno como Josefa Rodríguez Voces o Almudena Ariza. No son los únicos posibles, pero la clave política es que tiene que ser Podemos quien lo proponga porque ese el pacto que Sánchez ha prometido respetar con el socio clave para la gobernabilidad.

El último intento de desbloqueo se produjo al máximo nivel. Ante la gravedad de la crisis, Pedro Sánchez implicó a fondo a su jefe de Gabinete, Iván Redondo, y fue en su despacho en La Moncloa donde se produjo la última reunión el viernes, algo especialmente simbólico. Allí estaban por el PSOE Adriana Lastra y Rafael Simancas y por Podemos Noelia Vera y Juan Manuel Del Olmo.

Los socialistas argumentaron que Gil tiene el rechazo de los trabajadores y sobre todo no cuenta con el respaldo de los nacionalistas por lo que no hay votos para sacar adelante su nombramiento. En Podemos rechazan esta idea, que consideran una excusa del PSOE, y están convencidos de que nacionalistas e independentistas finalmente sí apoyarán a Gil. Por eso se dedicarán durante el fin de semana a convencerlos.

Mientras, las presiones a Podemos para que proponga a alguien diferente a Gil de dentro de RTVE son muy fuertes no solo desde el mundo político, también de personas influyentes de la casa con contactos en la formación morada. Nadie critica la trayectoria de Gil, sino el hecho de que no tenga experiencia en el sector audiovisual. En Podemos insisten en que el perfil de Gil es intachable y creen que no tiene por qué ser nombrado alguien de dentro de la casa con todos los compromisos que pueda tener.