De abogado del diablo a abogado estrella

El viernes 8 de julio de 2016, el abogado Agustín Martínez Becerra (Madrid, 1965) recibió una llamada de teléfono que, dice, le cambió la vida. Al otro lado estaba José María Aguilar, Goku, miembro del grupo ultra del Sevilla, Biris Norte, y autor del libro Mi vida ultra. Aguilar, íntimo de José Ángel Prenda, es también amigo de Agustín Martínez, sevillista militante y habitual de radios y televisiones locales como tertuliano deportivo. Goku le dijo que los Biris necesitaban que Martínez fuese a Pamplona. En su cuenta de Twitter, el abogado ha dejado varios mensajes de ánimo al grupo: “Los Biris son los míos”. “Nosotros te pagamos todos los gastos del viaje”, le dijo Goku. “Escucha al Prenda y dinos si le crees o no”.

Agustín Martínez —que dice que ahí empezó y acabó la financiación de los ultras— fue a Pamplona, se entrevistó con Prenda y accedió a la documentación. También pudo comprobar que aquel caso, el de La Manada, había explotado en la sociedad española de forma incontrolada. Fue un basta ya contundente y firme del movimiento feminista que movilizó desde ese día a cientos de miles de personas en toda España, hartas de que ante cualquier denuncia por violación de una mujer la primera juzgada sea ella. Martínez vio en Pamplona dos causas abiertas: la que afectaba a Prenda, acusado según él de un delito que no cometió, y la que afectaba a su carrera, el caso mediático con el que un abogado desconocido salta al estrellato. Sobre la primera de las causas, dice Martínez que creyó a Prenda. Sobre la segunda, se desconoce cuánto influyó las ganas que tenía de creerle.

El único actor del juicio que acude a la televisión Ideológicamente, Agustín Martínez Becerra se define como progresista, “muy progresista”. No ha votado al PSOE “sino más a la izquierda”, aunque “nunca” a los comunistas. Pero eso fue en el pasado, ahora alega “decepción” con todos. En su cuenta de Twitter pueden leerse críticas al independentismo catalán y a Susana Díaz, artículos sobre el caso de La Manada (aquellos con los que está de acuerdo) y, desde que aceptó la defensa de Prenda, también ha colgado o retuiteado noticias relacionadas con condenas por denuncias falsas de violencia de género. Desde el inicio, cuando aceptó el caso, se fue directo al ojo del huracán. Al contrario que los otros abogados de la defensa y que los abogados de la acusación particular, eligió ir a todas las cadenas para fajarse en la defensa de La Manada. Lo hizo acusando a periodistas y tertulianos de montar un juicio paralelo, pero lo cierto es que él ha sido el único participante del juicio en acudir a la televisión.

Madrileño de Chamberí, Agustín Martínez es hijo de un padre enfermero, natural de León, y una madre ama de casa, nacida en Sevilla. Cuando Martínez tenía cuatro años la familia emigró a la ciudad de ella, a orillas del Nervión. Eligió la carrera de Derecho porque entonces no estaba implantado Periodismo en Sevilla. Siempre fue, dice, “polemista”. Su primer caso como abogado profesional fue un divorcio, año 1990, reclamado por una mujer que quería separarse, recuerda él, por no mantener relaciones sexuales con su marido. Dos años después tuvo su primer caso mediático: la defensa de un militante y excandidato de Herri Batasuna, Santiago Kiroga Astiz, por haber desertado del servicio militar durante la primera Guerra de Golfo. Kiroga se defendió atacando al Ejército por buscar la unidad nacional a través de las armas y criticó la Constitución por no respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos. Martínez apeló a la realidad social de España y al “estado de necesidad” de su cliente.

Está casado con una mujer (detective privada, pero no la detective que contrató el otro abogado de la defensa para seguir a la víctima) y es padre de dos hijos, entre ellos una chica adolescente. ¿Su esposa y su hija qué creen? “Están informadas por mí, por tanto tienen un conocimiento profundo del caso. No tienen ninguna duda de que mi criterio no es ninguna pose, sino que actúo desde el convencimiento”. Ellas ven los programas a los que él acude y han asistido en primera línea a la construcción del abogado estrella bajo la luz de las cámaras; un letrado polémico y famoso, que reclama atención constante, no cobra por sus apariciones relacionadas con el caso y mantiene una relación de amor/odio con los periodistas que hablan o escriben habitualmente del caso. Dice, eso sí, “cobrar poco, muy poquito, muy poquito, muy poquito” de las familias de La Manada, pero a cambio, ha reconocido a su entorno, le ofrecen casos de toda España. “La televisión es un cañonazo y él lo sabe. Ahora estás con él cinco minutos y le pita el teléfono 20 veces”, cuenta un colega suyo que comparte con él su afición al golf (Martínez es hándicap 14,3).

La estrategia de Agustín Martínez después del juicio pasó por publicitar y defender el voto particular del magistrado que proponía absolver a La Manada, obviando el voto mayoritario. Tras la libertad provisional de los condenados, ha publicitado y defendido el voto mayoritario por encima del particular. Del mismo modo, ha confundido deliberadamente en más de una ocasión las acusaciones que recibe en su contra: si se critican aspectos de su estrategia, responde como si se criticase el hecho de que La Manada tuviese derecho a una defensa. Lo cierto es que su trabajo dentro de la sala fue minucioso, propio de un estudioso que ha tenido el reconocimiento de su gremio en algunos artículos por su trabajo jurídico.

Fuera, le ha perseguido la polémica y la crítica por declaraciones y actitudes suyas que ponen en solfa no sólo a la denunciante sino a otras víctimas que dudan en denunciar. “A Pamplona la gente joven va a los toros a beber alcohol, a ligar y mantener relaciones. Y por la noche muchísimo más”, dijo en una de sus primeras apariciones televisivas en Telecinco. Otra de sus estrategias consistió en convertir la actitud posterior de la víctima a la agresión en una prueba de que no la había sufrido. En ese sentido, ha utilizado la declaración judicial de la chica en su contra por las inflexiones de voz, el tono o el hecho de que declarase sentándose con una pierna cruzada bajo el trasero, como si de esa presunta informalidad se dedujese que una chica no puede ser violada.