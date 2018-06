Pensiones, eutanasia, concertinas, Franco... las ideas de los candidatos a suceder a Rajoy en el PP

La brecha salarial. El futuro de las pensiones. O el conflicto territorial que recorre España como un terremoto. Cinco de los seis aspirantes a suceder a Mariano Rajoy —todos menos Soraya Sáenz de Santamaría— responden a un cuestionario de EL PAÍS para definir algunos de los pilares del proyecto que ofrecen para el partido que ha ganado las tres últimas elecciones generales. Los afiliados elegirán a un máximo de dos candidatos el 5 de julio, y los compromisarios decidirán quién es el nuevo líder del PP en el Congreso Extraordinario que se celebrará el 20 y el 21.

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL. "Es necesario actuar para reducir la brecha salarial"

1. ¿Está a favor de regular por ley la eutanasia?

No. Creo que una buena legislación de cuidados paliativos (como en la que estaba trabajando el PP) es la vía para ayudar a los pacientes en el proceso del final de la vida. Apuesto por una muerte digna, que evite el dolor y porque se acompañe al paciente en el final de la vida con cuidados paliativos. Además, y no por ello menos importante, el derecho a la vida está recogido en el artículo 15 de nuestra Constitución como derecho fundamental.

2. ¿Exhumaría los restos de Franco y los retiraría del Valle de los Caídos?

Creo que los españoles tienen otras prioridades en su día a día. Estamos ante un Gobierno que se limita a los gestos y al efectismo, como se está viendo, y eso es un riesgo para nuestro país

3. ¿Cambiaría la ley de plazos del aborto?

Habrá que esperar a saber qué dice el Tribunal Constitucional sobre el recurso que presentamos contra la ley del año 2010, pendiente de resolver desde hace 8 años. En todo caso, en ese recurso se recogía la posición del PP en relación con el aborto; fundada en la existencia de un estatuto jurídico de la vida humana en formación ya consolidado por el Tribunal Constitucional y que la ley del 2010 alteraba gravemente. De cualquier forma, en una situación como la que tenemos de invierno demográfico, con crecimiento negativo, en lo que tenemos que hacer hincapié es en que las mujeres puedan compatibilizar su maternidad con sus obligaciones laborales, sin que les penalice esta decisión, así como facilitar que los jóvenes que muestran su deseo de tener hijos no tengan que renunciar a ello. Lo bueno sería continuar en la línea iniciada con el plan integral de apoyo a la familia, prioridad siempre para el PP.

4. ¿Retiraría las concertinas de la frontera?

Las concertinas son uno de los distintos elementos de seguridad disuasorios instalados en la frontera, que por cierto hay que recordar que las instaló el Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque algunos parecen olvidarlo. Con todo el respeto, creo que la pregunta no es si hay que retirar las concertinas o no, que es un elemento concreto como otros que hay, porque no podemos quedarnos solo en eso. Debemos plantear qué medidas es necesario tomar para garantizar la vigilancia fronteriza respetando, por un lado, los Derechos Humanos y, por otro, el marco legal español y europeo en materia de migración. Y, también, y esto es muy importante, sin olvidar la necesidad de garantizar unas buenas condiciones para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen encomendada esa función.

5. ¿Legislaría para combatir la brecha salarial?

Sí sería necesario actuar para reducirla. Ya en la convención del PP se abordó ese tema y vimos que una de las variables determinantes de esa brecha es la maternidad, por tanto habrá que trabajar para evitar que las mujeres sufran esa sobredesigualdad por ser mujeres y por ser madres.

6. ¿Hay que crear impuestos nuevos para pagar las pensiones?

No hay que crear impuestos nuevos. De hecho algunas Comunidades Autónomas tienen esa capacidad y muy pocas lo han hecho. Para que el sistema sea sostenible necesitamos tres cosas: crecimiento económico sostenido; creación de empleo; nuevos cotizantes. Esto exige seguir manteniendo políticas económicas que permitan seguir creciendo al ritmo de los últimos años por encima de la media europea. Seguir creando empleo e incentivar políticas activas de apoyo a la familia y especialmente a la natalidad. En todo caso, resulta imprescindible mantener la línea de control de gasto y estabilidad presupuestaria para garantizar el futuro de las pensiones sobre otras actuaciones.

7. ¿Se reuniría usted con Quim Torra para buscar una solución a la situación de Cataluña?

No me reuniría con él hasta que no aceptara la legalidad y el marco constitucional de todos los españoles. La unidad de España es innegociable.

8. ¿Con quién identifica más su proyecto: con Aznar o con Rajoy?

Con el de los militantes del Partido Popular y con los 11 millones de españoles que en algún momento han confiado en nosotros.

9. ¿Firmaría otro acuerdo de investidura con Ciudadanos?

Mi objetivo es ser presidenta del Partido Popular para luego ser la candidata a la presidencia del Gobierno, ganar las elecciones y gobernar en mayoría.

10. ¿Si queda segunda en el voto de los afiliados, pedirá que los compromisarios no cambien ese resultado?

La normativa sobre este procedimiento interno se fijó y aprobó en el último congreso del partido. No creo que se deban cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Son unas reglas que hemos aprobado entre todos y por tanto todos debemos respetarlas.

PABLO CASADO. "Estoy orgulloso de haber trabajado con Aznar y con Rajoy".

1. ¿Está a favor de regular por ley la eutanasia?

No. El miércoles voté en contra de la propuesta del Gobierno. Estoy a favor de la cultura de la vida. Rechazo cualquier forma de encarnizamiento terapéutico. Soy partidario de que las Administraciones hagan un esfuerzo mayor en todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos y que el final de la vida sea con la máxima dignidad y el mínimo dolor para el enfermo.

2. ¿Exhumaría los restos de Franco y los retiraría del Valle de los Caídos?

No soy partidario de hacer de la historia un elemento de división y confrontación. Ésta es una cuestión en la que no gastaría ni tiempo ni dinero público. Mis prioridades son otras. Ahora bien, lo que le diría a Pedro Sánchez es que se lea las recomendaciones de la comisión que creó el Gobierno de Zapatero para esta cuestión, y que indicaba para este tema la necesidad de un amplio acuerdo parlamentario; negociar con la Iglesia la autorización, dado que el espacio en que se encuentran es una Basílica; y acordar con la familia el destino de los restos.

3. ¿Cambiaría la ley de plazos del aborto?

Yo he experimentado las ganas de vivir de un bebe desde las 22 semanas, que es la franja en la que es posible abortar en España. Apuesto por volver al consenso social de los 80 y 90 del PSOE y del PP que Zapatero rompió con fines electorales y por intensificar las ayudas a la maternidad y una red madre nacional para atender a los bebés y sus madres con problemas económicos o familiares.

4. ¿Retiraría las concertinas de la frontera?

Las concertinas las puso el Gobierno socialista de Zapatero. Imagino que no lo haría por sadismo sino porque no es fácil encontrar instrumentos intimidatorios de una eficacia similar para evitar saltos ilegales.

5. ¿Legislaría para combatir la brecha salarial?

Es necesario reforzar la inspección de trabajo para evitar cualquier situación de discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral. A mismo trabajo, mismo salario. Hay que acabar con cualquier forma de discriminación tal y como ya prevé la Ley.

6. ¿Hay que crear impuestos nuevos para pagar pensiones?

No, es más creo que los impuestos hay que bajarlos. Las pensiones se pagaran si las empresas crean empleo. Las recetas socialdemócratas se han demostrado que no solucionan los problemas, los agravan.

7. ¿Se reuniría usted con Quim Torra para buscar una solución a la situación de Cataluña?

Independientemente de la relación institucional, la solución al desafío secesionista es que quien ha incumplido la ley, la cumpla y quien no acepta la Constitución como marco legal, la acepte. Sobre la unidad de España no hay diálogo posible con el Sr. Torra.

8. ¿Con quien se identifica más su proyecto, con Aznar o con Rajoy?

Con los dos he trabajado y me siento orgulloso de ello. Vengo a continuar la historia del partido desde la unidad para garantizar su futuro.

9. ¿Firmaría otro acuerdo de investidura con ciudadanos?

El PP debe aspirar a tener mayorías suficientes de Gobierno y a recuperar el voto que se fue a Ciudadanos, pero prefiero pactar con ellos que con los nacionalistas.

10. ¿Si queda segundo en el voto de los afiliados, pedirá que los compromisarios no cambien ese resultado?

No me planteo otro escenario que el de ganar.

J. M. GARCÍA-MARGALLO. "El Valle de los caídos debe ser un espacio para confraternizar"

1. ¿Está a favor de regular por ley la eutanasia?

Soy partidario de luchar por la vida y evitar decisiones irreversibles. Estoy a favor de un final de la vida digno para las personas, paliando el dolor y acompañando a las personas hasta el final. Considero que por parte del Estado, la clave esta en contribuir con políticas activas de ayuda médica, psicológica y de cuidados paliativos a los enfermos y apoyo a las familias. En términos legislativos, pienso que debemos de ser responsables y legislar sobre temas sociales que tienen mayor consenso y demanda social y política.

2. ¿Exhumaría los restos de Franco y los retiraría del Valle de los caídos?

En este tema siempre he sido mas partidario de buscar fórmulas inclusivas que favorezcan la reconciliación. Mi propuesta al respecto sería convertir el Valle de los Caídos en un espacio de confraternizaron donde todo el mundo se sienta representado. Sería bueno trasladar el debate a un foro más reducido donde las partes interesadas e implicadas buscasen formulas que suscitasen un consenso al respecto. En este foro, quizás convendría no incluir a los partidos políticos que parecen ser los mayores interesados en no encontrar soluciones al respecto con el único fin de confrontar con otros partidos políticos.

3. ¿Cambiaría la ley de plazos del aborto?

Mi postura al respecto es muy clara. Estoy siempre a favor de la vida. Considero que la mejor forma de favorecer la vida es ayudar a la mujer y a las familias para que nadie se vea abocado a ni siquiera a plantearse una decisión tan trágica. Las políticas familiares deben ser nuestra primera prioridad para España. Tenemos que incrementar urgentemente los recursos que favorezcan el incremento de la natalidad porque de otra manera el resto de políticas por muy buenas que sean no servirán para nadie en el futuro. Respecto a la ley actual, considero que no es buena. Fue una ley partidista que no buscaba dar apoyo real a las mujeres. Soy partidario de buscar una ley consensuada, que evite cambios legislativos cada vez que cambia el color del gobierno. En cualquier caso, creo que siempre se ha puesto el foco en el tema legislativo en esta materia y para mí, la clave son las políticas activas en favor de la mujer y de las familias.

4. ¿Retiraría las concertinas de la frontera?

Sí, las concertinas se pusieron con una finalidad disuasoria y dado que no han cumplido esa función y han causado graves heridas a aquellos que han intentado saltar, hay que buscar otras fórmulas de control de fronteras. Creo que las fronteras son necesarias y tienen que servir para controlar la inmigración, pero la labor fundamental del gobierno y de la Unión Europea tiene que ser ayudar a los países en desarrollo a prosperar. La clave de la inmigración esta en la política internacional y es una obligación moral ser solidario con los países más necesitados.

5. ¿Legislaría para combatir la brecha salarial?

Por supuesto. En España se ha avanzado mucho en la igualdad de genero, en gran medida gracias a la iniciativa del Partido Popular. Queda mucho por hacer en el impulso de la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer en nuestro país, En mi programa para liderar el PP propongo una Escuela para Políticos que forme a nuestros líderes del futuro en temas tan importantes como la igualdad de género. Para que cuando sean los líderes políticos que toman las decisiones tengan el tema de la brecha salarial en sus agendas políticas y de gobierno.

6. ¿Hay que crear impuestos nuevos para pagar las pensiones?

El pensionista tiene derecho absoluto y exigible a cobrar su pensión porque es un derecho tan sagrado como puede ser el pago de los intereses de la deuda. Las pensiones son un gasto más como cualquier otro en nuestro presupuesto que debemos cubrir vía impuestos como el IVA. Porque sino repercute en los impuestos al empleo y los salarios. Habría que ir disminuyendo las cotizaciones sociales y sustituyéndolas por el IVA. ¿Se ha preguntado usted con qué impuestos pagamos los intereses de la deuda?

7. ¿Se reuniría usted con Quim Torra para buscar una solución a la situación de Cataluña?

Yo he sido el único responsable político del PP que pidió un diálogo constructivo con los catalanes en el marco de la constitución y la aplicación del 155. He sido el responsable político que más ha ido a Cataluña en estos últimos años a explicar y defender por qué Cataluña es parte esencial de España y por qué el proyecto independentista es un peligro para nuestro país. No recuerdo ver a ninguno de los otros tres candidatos del continuismo visitar Cataluña como yo para defender la visión del PP sobre Cataluña, salvo ahora, por oportunismo electoral. Si es necesario me reuniría con Torras para tener un diálogo constructivo siempre bajo el marco de la constitución.

8. Con quién identifica más su proyecto: ¿Con Aznar o con Rajoy?

Tengo mi propio proyecto y así lo he puesto de manifiesto con lealtad a uno y a otro.

9. ¿Firmaría otro acuerdo de investidura con Ciudadanos?

Si soy presidente del PP, en los primeros 15 días pondré en encima de la mesa del parlamento seis pactos para impulsar España con los que buscaré un acuerdo con las fuerzas políticas. Incluidos Ciudadanos, ya que ideológicamente es un partido con una visión más parecida.

10. ¿Si queda segundo en el voto de los afiliados, pedirá que los compromisarios no cambien ese resultado?

Como buen demócrata, siempre he respetado las reglas del juego. Personalmente me gustaría que el Partido Popular diese toda la voz a los militantes y no fuera solo un susurro. Los partidos políticos deben ser instrumentos útiles para la sociedad y considero que cuanto más se escuche a sus afiliados, mejor podrán cumplir ese objetivo. Si salgo elegido presidente del Partido Popular, trabajare en esa dirección.

JOSÉ RAMÓN GARCÍA HERNÁNDEZ. "Una ley de eutanasia es una aberración"

1. ¿Está a favor de regularizar por ley la eutanasia?



Se pone una presión sobre los más débiles, sobre los que están a punto de fallecer por una enfermedad, o los discapacitados, y me parece una aberración. Aquí tenemos que poner mucho más énfasis en los cuidados paliativos y ayudar a morir bien a la gente, no en forzarles a morir.

2. ¿Exhumaría los restos de Franco y los retiraría del Valle de los caídos?

Es una decisión que corresponde a la familia, como a todas las familias que están sujetas a la ley de memoria histórica, y no al criterio de un presidente que lo quiere usar con motivos ideológicos.

3. ¿Cambiaría la ley de plazos del aborto?

Tenemos que cambiar esa cultura de la muerte a una cultura de la vida. El siglo XXII va a ser poco benévolo en este debate en el que no supimos defender a los más débiles. Empezaría con una ley de maternidad para que el aborto no sea la única opción que tenga una mujer que se enfrenta a este dilema, y cambiaría la ley de adopción y la ley de acogimiento.

4. ¿Retiraría las concertinas de la frontera?

Tenemos que saber qué inmigración queremos y ser sinceros. Es una medida populista. Se tiene que plantear una alternativa para que Ceuta y Melilla tengan la protección que merecen.

5. ¿Legislaría para combatir la brecha salarial?

Es un planteamiento típicamente de la izquierda. Legislar para acabar con la brecha salarial no es lo mismo que hacer medidas de discriminación positiva para que la brecha se acorte, sobre todo con medidas que favorezcan a las familias, a las mujeres con hijos, que es cuando se produce la brecha. Medidas a favor de la familia.

6. ¿Hay que crear impuestos nuevos para pagar las pensiones?

Otra medida típicamente de la izquierda, que lo único que pretende es que la generación actual soporte tanto el pago de las pensiones como menor renta disponible por tener impuestos. Hay que pagar siempre los impuestos. El tena de las pensiones es de una gran complejidad. Trata tanto de la inmigración, como con las reformas laborales y ligar la productividad al sistema laboral. No puede ser que cuando hay un nuevo presidente del Gobierno parezca que el problema ha desaparecido.

7. ¿Se reuniría usted con Quim Torra para buscar una solución a la situación de Cataluña?

El día 6 de julio yo habré sido presidente del PP por los afiliados. Para ese día Torra no debería ser ya presidente de la Generalitat, porque deberá haber dimitido por no estar a la altura de la institución que representa.

8. Con quién identifica más su proyecto: ¿Con Aznar o con Rajoy?

Con el PP. Todos, también Aznar y Rajoy, son del PP.

9. ¿Firmaría otro acuerdo de investidura con Ciudadanos?

Desde los principios, y sabiendo que Ciudadanos siempre intentará hacerle oposición al PP para crecer, lo podría firmar. Pero con mis políticas, no cediendo.

10. ¿Si queda segundo en el voto de los afiliados, pedirá que los compromisarios no cambien ese resultado?

Los compromisarios tienen que respetar el resultado que den los afiliados en las primarias.

ELIO CABANES. "Reduciría las semanas que contempla la ley del aborto".

1. ¿Está a favor de regularizar por ley la eutanasia?

En principio, no. Jamás una eutanasia activa, aunque la pasiva se podría debatir con expertos. Se trata de dejar de suministrar medicación.

2. ¿Exhumaría los restos de Franco y los retiraría del Valle de los caídos?

No. Eso forma ya parte de la historia de España. No hay que remover conciencias ni generar enfrentamientos que ya estaban superados.

3. ¿Cambiaría la ley de plazos del aborto?

La recortaría, reduciría las semanas que contempla la ley, pero por otra parte, cambiaría la ley de adopción, no es de recibo que haya niños en orfanatos esperando hasta diez años una familia.

4. ¿Retiraría las concertinas de la frontera?

No son lo óptimo pero tenemos que proteger nuestras fronteras con los sistemas que más seguridad nos ofrezcan

5. ¿Legislaría para combatir la brecha salarial?

Eso no existe, yo soy empresario y pago lo mismo a todos sin distinción. Es más, no conozco ningún empresario o empresa que haga distinción por sexos. En caso de que se produzca un caso de este tipo, el empleado debe denunciar.

6. ¿Hay que crear impuestos nuevos para pagar las pensiones?

No. Hay que bajar impuestos. La economía lo necesitan y los españoles lo merecen. Para garantizar estas prestaciones, solo hay que reducir gastos superfluos y saber administrar los recursos públicos.

7. ¿Se reuniría usted con Quim Torra para buscar una solución a la situación de Cataluña?

Sí, aunque no serviría de nada. Yo no toleraría que se iniciara otro proceso de consulta independendista como el anterior, aplicaría mucho antes el 155 y lo prolongaría hasta frenar los ánimos independentistas. Que estén reabriendo embajadas ya es motivo xa aplicarlo, es más legislaría para impedir que las autonomías tuvieran consejeros de Exteriores.

8. Con quién identifica más su proyecto: ¿Con Aznar o con Rajoy?

Ambos proyectos mejoraron España, Pero el de Aznar se identificada más con los ideales del partido popular.

9. ¿Firmaría otro acuerdo de investidura con Ciudadanos?

Si, si es necesario para gobernar España e impedir que gobierne la izquierda en connivencia con los nacionalistas.

10. ¿Si queda segundo en el voto de los afiliados, pedirá que los compromisarios no cambien ese resultado?

No, los compromisarios deben votar lo que les hayan encomendado los afiliados de sus agrupaciones y así respetar a las bases, que es el pilar de mi programa de futuro para el PP