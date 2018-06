ERC y el PNV, imprescindibles en la votación, no apoyarán a Gil como presidente de RTVE

Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV han dejado este viernes muy claro que no apoyarán a Andrés Gil como nuevo presidente de RTVE. Ambos partidos, cuyo voto es imprescindible para el nombramiento, no rechazan tanto el perfil del periodista como la manera en la que se ha negociado, sin contar con nadie más que Podemos, que es quien lo ha propuesto. El diputado de ERC Gabriel Rufián ha manifestado a última hora en Twitter lo siguiente: “Que todos cuenten con ERC para echar a manipuladores de RTVE. Que nadie lo haga para meterse en un despacho a intercambiar cromos. Es sencillo: un nombre de consenso con el ok de los trabajadores y provisional hasta el concurso público.Hasta entonces, absténgase de llamarnos”.

El PDeCAT ha trasladado su malestar porque el nombre se conociera sin haberlo hablado con ellos. El malestar evidente en la redacción de RTVE, que ha mantenido sus viernes de negro contra la politización del ente, ha aumentado las dudas de los socialistas y de estos grupos nacionalistas e independentistas.

“El PNV no ha sido consultado y ha conocido el nombre de Gil a través de los medios de comunicación. Es más, a Andoni Ortuzar, presidente del EBB de EAJ-PNV, la noticia le ha sorprendido esta mañana cuando concedía una entrevista a TVE1”, ha señalado el PNV en un comunicado.

“Tanto la reacción de los trabajadores con los que ha podido intercambiar impresiones, como lo trasladado por el propio Comité de Empresa del Ente, unido a las formas (la filtración sin una consulta previa a EAJ-PNV) han llevado a que, hoy por hoy, la posición de este partido sea la de no apoyar la candidatura de Andrés Gil”, han añadido. El grupo vasco ha afirmado que su negativa no tiene que ver con la trayectoria de Gil y ha dejado la puerta entreabierta a un pacto. “El proceso finaliza el lunes, y hasta ese momento estamos abiertos y dispuestos a hablar, a escuchar y a ser consultados antes de adoptar nuestra decisión".

El líder de IU, Alberto Garzón, ha asegurado que Gil es un “destacado profesional” que “puede cubrir muy bien esa responsabilidad”. En el PDeCAT hay irritación por la forma en la que se está llevando la negociación. En estos momento existe la predisposición a votar a favor pero en el enojo va en aumento al no tener ninguna información al respecto, señalan fuentes de la dirección del grupo nacionalista, informa Anabel Díez.

Ciudadanos criticó la designación de Gil. “Van a hacer otro dedazo”, dijo Inés Arrimadas, portavoz nacional del partido, en la Escuela de Verano de la formación. “Eso es inmovilismo, decadencia, no tener interés en renovar a tu país y dar alas a los populistas y separatistas”, ha añadido, informa Jordi Pérez Colomé.