Andrés Gil, un candidato a presidir RTVE sin experiencia en el sector audiovisual

La elección de Andrés Gil para presidir RTVE a propuesta de Podemos ha coincidido con el décimo "viernes negro" en que los trabajadores de RTVE denuncian, vestidos con indumentaria oscura, la falta de independencia informativa. La nominación del redactor jefe de Política de eldiario.es no ha sido bien recibida por la forma en que PSOE y Podemos se han puesto de acuerdo de madrugada, por la proximidad que se achaca a Gil al partido de Pablo Iglesias y por su desconocimiento del sector audiovisual. RTVE tiene un presupuesto de mil millones y cuenta con una plantilla de 6.400 trabajadores.

Podemos también ha planteado que Rosa María Artal, una histórica de Televisión Española, entre en el Consejo de RTVE. Artal fue como número dos e independiente en las listas de Unidos Podemos por Zaragoza en las elecciones generales de 2016. No logró el escaño. Desde la redacción de la cadena pública trasladan su preocupación por que se esté proyectando la imagen de falta de independencia. La manera en que socialistas y Podemos han llevado las negociaciones tampoco ha gustado en PNV, ERC y PDeCAT, necesarios para que la nominación salga adelante en el Congreso.

La elección de Gil la cerraron pasada la medianoche entre Pedro Sánchez e Iglesias después de que no prosperaran las candidaturas de Arsenio Escolar, exdirector de 20 Minutos, y de Ana Pardo de Vera, directora de Público. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE y el líder de Podemos acordaron que el candidato, cuyo nombramiento debe ser aprobado el lunes en el Congreso, fuera el redactor jefe de Política del medio que dirige Ignacio Escolar. Hasta la interlocución nocturna entre Sánchez e Iglesias las conversaciones entre el partido en el Gobierno y Podemos se habían producido entre la portavoz socialista en el Congreso y vicesecretaria del partido, Adriana Lastra, y el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, con Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, y Noelia Vera, coportavoz de la dirección del partido de Iglesias.

"Parece que finalmente el consenso será con Andrés Gil", ha afirmado este viernes por la mañana Iglesias en Antena 3 antes de la distancia que han tomado los partidos nacionalistas. "Si algo ha quedado claro desde el principio de las negociaciones es que RTVE tiene que dejar de ser un aparato de propaganda al servicio del Gobierno", ha afirmado el dirigente de Podemos. Partidos como PP y Ciudadanos recelan de la buena relación de Gil con los principales partidos de izquierdas, sobre todo con el que lidera Iglesias. Mientras, en Podemos distinguen a Gil como un periodista al que avala su "amplia experiencia", según Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense, ha sido redactor de El País, redactor jefe de Prisa Revistas y fundador de ADN hasta su llegada a eldiario.es. También es colaborador de programas de la Cadena Ser y Telemadrid. La semana pasada borró casi 14.000 mensajes de su cuenta de Twitter.

Los descartes de Escolar -en Podemos consideran que habría sido la preferencia de un PSOE con mayoría absoluta y no con 84 diputados en el Congreso- y de Pardo de Vera -en Podemos consideraban un guiño al PSOE que hubiera sido asesora de comunicación en varios ministerios durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero creen que le ha penalizado el nombramiento de su familiar Isabel Pardo de Vera como primer mujer que dirigirá Adif y que estuviera en la órbita de influencia del empresario Jaume Roures- hicieron que medrase la opción de Gil. Los críticos con su elección dudas de su imparcialidad por el tono amable empleado con Podemos en crisis como la de la compra por parte de Iglesias y de Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Parlamento, del chalé de 615.000 euros con la firma de una hipoteca de 540.000 euros. "¿Por qué su casa abre informativos durante días, cuando no han robado, no hay corrupción y, si acaso, lo que se intenta juzgar es el grado de "coherencia"? ¿Cuántas coherencias o incoherencias dan para tantas noticias? Y, por otro lado, ¿quién ha de poner o quitar el sello de la coherencia de un líder de izquierdas?", recogía en su artículo.

"Esto no es un intercambio de cromos"

"Señor@s de PSOE y Podemos. Ahora, va para ustedes. Queremos una RTVE despolitizada y profesional. Esto no es un intercambio de cromos", ha reprochado Almudena Ariza, corresponsal de la cadena en Nueva York. Más de lo mismo. Partidismo y decreto. Algunos de los que ayer criticaban ahora aplaudirán...y así, hasta la próxima", ha reprochado Carlos Franganillo, corresponsal en Washington. "¿Era mucho pedir que el aperitivo, esta interinidad, lo encarnara alguien del sector audiovisual y menos identificable ideológicamente? Por generar un poco de confianza. ¿No hay nadie?", se ha pronunciado Anna Bosch, otra referente de la cadena pública. "Acaba de ser nombrado un nuevo presidente de RTVE sin experiencia en tele ni radio ni en gestión una corporación pública. Más de lo mismo. Decepción. Hasta ahora jefe de la sección de política de El Diario. Los políticos siempre a lo suyo", ha manifestado Paco Grande, otro histórico de la casa.