Una alumna de Valencia consigue un 14 de 14 en Selectividad

Ana Ballester quiere ser ingeniera como su padre. Un sueño que cumplirá sin ningún problema después de que haya sacado la puntuación más alta de España en la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), conocida popularmente como Selectividad. Ballester ha obtenido en las pruebas un 14 de 14, la máxima puntuación. La alumna del Colegio Gran Asociación de Valencia conoció su nota el pasado 15 de junio, pero no ha sido hasta este jueves, momento en el que se han hecho públicas las notas de Cataluña, cuando se ha confirmado que ocupa el primer puesto a nivel nacional.

Ballester, que tiene una media de 10 en el Bachillerato Científico Tecnológico, confiesa que esperaba un buen resultado, pero no la máxima puntuación. “Llegué muy contenta a casa, pero fue una sorpresa”, asegura. La carrera elegida por Ballester es Ingeniería Industrial, una decisión que tomó en los últimos meses, pero que rondaba en su cabeza desde hace unos años. “Siempre me han gustado mucho las matemáticas y la física y la química. Iba a una escuela de verano en la que se profundizaba en estos temas y también desde pequeña apuntaba en una libretita inventos que se me ocurrían. No tenía una idea fija de qué estudiar, pero creo que con esta elección tendré varias salidas y me gustaría enfocarme a las energías renovables que siempre me han interesado”, añade.

Los alumnos y profesores de Ballester han celebrado junto a la joven su logro académico. Por eso, el mismo día que supieron la nota convocaron a una fiesta a los máximos posibles para celebrar los resultados. Pedro Ramírez, director del centro privado-concertado se muestra orgulloso de la alumna. “Es un resultado que demuestra su excelencia académica, pero su humildad y su bondad son los rasgos que mejor la definen. En el colegio Gran Asociación sabemos que en el proceso de la educación debe existir una vinculación afectiva entre profesor y alumno; un alumno no aprende si no siente que el profesor confía en sus posibilidades. Sin darnos cuenta, con nuestra actitud, influimos y condicionamos los resultados de nuestros propios estudiantes”, declara el docente.

El consejo que Ballester dedica a los estudiantes que se presenten a la prueba en las próximas convocatorias se resume en guardar la calma ante los exámenes. “Es importante aprovechar todas las horas de clase porque luego el estudio es más fácil y que tengan confianza en sí mismos. Es un repaso más de lo que has visto en el curso”, comenta la alumna que ya ha sido contactada por varias universidades, aunque se decantará por la Politécnica de Valencia.

Resultados por comunidades autónomas

En Cataluña, que ha sido la última comunidad autónoma en dar a conocer los resultados de la prueba, dos alumnas de Tarragona y Barcelona han empatado con un 9,9. Lo mismo ocurrió en Madrid, donde dos alumnos consiguieron un 9,975 y comparten la primera posición.

El porcentaje de aprobados en todas las comunidades autónomas sobrepasa el 90%. En la primera posición, se encuentra el País Vasco con 98,19%, seguido de Aragón con un 96,36% y La Rioja con un 96,34%. En última posición, se encuentra Baleares con un 90,10%, seguida de Extremadura con 90,69%, después de que los alumnos repitiesen la prueba por una posible filtración de los exámenes. La media nacional es de un 94,53% de aprobados.