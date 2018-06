Arsenio Escolar se perfila como nuevo presidente de RTVE

El periodista Arsenio Escolar (Torresandino, Burgos, 1957) se perfila como nuevo presidente de RTVE en plena negociación entre PSOE y Podemos para pactar la nueva cúpula del ente público, según fuentes parlamentarias. En las últimas horas se han producido intensas negociaciones entre ambos partidos con reuniones y llamadas constantes y el baile de nombres típico de un tira y afloja de este nivel. El Gobierno de Pedro Sánchez y su equipo de confianza lideran la negociación, pero su debilidad parlamentaria —cuenta solo con 84 diputados de 350— le obliga a contar con Podemos prácticamente para todas las decisiones importantes, por lo que Pablo Iglesias está participando en primera línea en las conversaciones. La relación entre PSOE y Podemos vive su mejor momento prácticamente desde la fundación del partido de Iglesias, y es presumible que finalmente se alcance un acuerdo.

Escolar es un periodista de larga trayectoria. Fue subdirector en EL PAÍS y en Cinco Días y redactor jefe de El Sol. Estuvo vinculado desde su fundación al diario 20 minutos, del que fue director hasta 2017. Escolar es una cara conocida de las tertulias, en especial de las de TVE, donde tiene una larga trayectoria en el espacio Los Desayunos. Ahora dirige un medio nuevo creado por él, Archiletras. Además es presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas y tiene experiencia como gestor.

La clave de la negociación, que no está cerrada pero sí muy avanzada, pasa por Unidos Podemos. Si el grupo que dirige Pablo Iglesias y que incluye a Izquierda Unida y las confluencias acepta el nombre del presidente y se pacta con ellos el núcleo de la lista de consejeros y la línea de la nueva televisión, las demás formaciones que son necesarias para conformar la mayoría del Congreso, que será similar a la que apoyó la moción de censura, se unirán presumiblemente al consenso con un consejo plural en el que volverá a haber representantes de los nacionalistas e independentistas. Podemos pasará así a tener una notable influencia de RTVE, algo que nunca tuvo.

El último problema pasa por ERC, un partido que está muy molesto por la decisión del PSOE de no apoyar el martes una moción en la que pedían diálogo sin límites en Cataluña, algo que no aceptaban los socialistas, que insisten en recordar que el límite está en la Constitución y nunca aceptarán dialogar sobre el derecho de autodeterminación. Sin embargo, los negociadores confían en que este malestar de ERC, trasladado públicamente por Joan Tardá, no implique que voten en contra del nuevo Consejo de RTVE.

Creen que sería incomprensible que RTVE siguiera bloqueada por ERC y confían en convencerles para esta votación. Otros grupos, como PDeCAT y el PNV, tienen más claro que van a votar a favor de esta nueva dirección de RTVE para quitar el control que ha tenido durante estos años el PP. Los populares, por su parte, están indignados con el decreto aprobado por el Gobierno y han anunciado un recurso al Tribunal Constitucional y una dura batalla en los tribunales.

El proceso es muy complejo y el PSOE, dirigido en el Parlamento por Adriana Lastra, necesita que no se le escape ningún voto en ninguno de los cuatro plenos y hasta seis votaciones en el Congreso y Senado que se prevén necesitará la nueva dirección para salir adelante. Lo previsible es que hoy se registre la lista de 10 nombres de consejeros que estará pactado con Podemos y los demás grupos. A partir de ahí, lo más probable es que se empiece el complejo proceso de votacion el lunes. En esa lista de 10 consejeros tiene que estar el futuro presidente.

En la primera votación la lista no tendrá los 2/3 que la ley requiere, por lo que se irá a una segunda votación por mayoría simple dos días después. Más tarde irá al Senado, donde será derrotada con la mayoría del PP y después volverá al Congreso. Una vez aprobada la lista, el Parlamento deberá votar de nuevo para elegir entre ellos al presidente.

No está clara aún cuál será la actitud del PP y Ciudadanos durante el proceso. Si aceptan participar, podrían incluir varios nombres de consejeros, los que les corresponden por sus votos. Pero si deciden boicotearlo por su rechazo al decreto ley, se hará un consejo sin su presencia, algo especialmente polémico. En cualquier caso el nuevo consejo de RTVE, que debe afrontar una situación muy compleja en el ente, nace con la polémica de llegar a través de un decreto y con la amenaza de tener una duración limitada.

El PSOE ha garantizado que este Consejo es provisional, hasta que el Congreso y el Senado se pongan de acuerdo para hacer el concurso público que la ley en vigor, de 2017, determina para renovar al Consejo y elegir al presidente. Ese concurso está bloqueado desde hace ocho meses. Si finalmente se pone en marcha, los consejeros y el presidente que sean elegidos ahora podrían presentarse e intentar así mantener sus puestos. Pero para todo lo que suceda en el futuro es imprescindible que se mantenga cohesionada la compleja mayoría que se creó con la moción de censura y que el equipo de Lastra se empeña cada día en mantener unida.