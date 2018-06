El Gobierno ofrece “un diálogo abierto sincero y directo” con la Generalitat

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tendido la mano a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la mano para el “diálogo abierto, sincero y directo que se necesita entre el Gobierno de España y el Govern de Cataluña”. Con la reunión prevista entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como telón de fondo, el presidente del Gobierno ha deseado que esa cita marque una inflexión en la crisis territorial. “Ojalá a partir del 9 de julio [fecha de la reunión] podamos emprender una camino que restañe muchas de las heridas que en los últimos seis años la falta de criterio y estrategia del anterior Gobierno ha causado la fractura social que hay en Cataluña”, ha señalado en el Congreso en respuesta a Gabriel Rufián.

El gesto de Sánchez llega después de que entre el PSOE y ERC se produjera un socavón en la sesión plenaria del martes, cuando los socialistas no respaldaron una moción de los republicanos que exigía al Gobierno que mantuviera con la Generalitat un diálogo sin líneas rojas, y que el propio Sánchez, desde Berlín, aconsejara a los independentistas “pasar la página del 1-O” y ceñir el diálogo al marco constitucional.

Durante el debate anterior a la sesión de control, en el que Sánchez ha expuesto la posición que defenderá ante el Consejo Europeo que se inicia este jueves en Bruselas, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, había precalentado la intervención de Rufián. Había acusado al PSOE de hacer “el mismo discurso del PP”, de reeditar “la foto del 155” y de dejar “muy tocada” la relación por limitar el diálogo los límites constitucionales. Sánchez ha querido aclarar su declaración en Berlín, defendiendo que cuando habló de “pasar página del 1-O” se refería a la necesidad de “acabar con la vía unilateral”.

Sánchez ha destacado la importancia de ERC en Cataluña y en el Congreso, y ha apelado la experiencia de colaboración entre ambos partidos a lo largo de los años. “Ha habido momentos en los que nos hemos entendido y ha sido bueno para el conjunto de España”, ha señalado el presidente. “Las cosas han cambiado, no tienen enfrente un Gobierno que va a utilizar el agravio territorial para arañar ningún voto en el conjunto del país”, ha tratado de suavizar. Sin embargo, Rufián ha amagado con que el apoyo que ERC dio al PSOE en la moción de censura puede quedar suspendido. Ha advertido de que “con buenas palabra y palmaditas, llamadas, cenas y promesas de cargos” no se van a olvidar de “los nueve secuestrados en Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real”, en relación con los políticos presos como consecuencia de la acción judicial del procés.

Sánchez también ha reclamado al PP y, sobre todo a los candidatos que aspiran a presidir el partido, lealtad y que recuperen la brújula ante el desafío independentista en Cataluña actuando con “sentido de Estado”. El presidente ha mantenido un duro, pero sosegado por su parte, pulso con el portavoz Rafael Hernando a cuenta de Cataluña. El presidente ha reprochado al PP estar “sobrepasado por su propio fracaso” y que “no tiene discurso sobre Cataluña”, aludiendo a las posiciones divergentes que mantienen los candidatos a su ceder a Mariano Rajoy. Ante las críticas de Hernando por los contactos con Torra, Sánchez le ha recordado la Operación Diálogo que impulsó el Gobierno de Rajoy, “que no encontró ninguna crítica del PSOE.”

El PP pide la suspensión del encuentro con Torra

Hernando ha insistido en la misma pregunta que hizo el pasado miércoles en la sesión de control sobre las supuestas hipotecas suscritas por Sánchez con “populistas, independentistas y herederos de ETA” para lograr el respaldo a la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. ya había empleado buena parte de su intervención anterior en el debate comunitario en este asunto, como si se tratase de un bonus track. De forma obsesiva había pedido a Sánchez que suspendiera su próxima reunión con el presidente catalán “por sus insultos al Rey”.

Le había advertido de que “no premie a quienes quieren romper a España”. Le había reprochado que “por qué no intervino TV3 y ahora lo haga con RTVE con un decreto”. O que “utilice la política penitenciaria como moneda de cambio” sin respetar a las Víctimas. Lo inquirió sobre “si va a romper la caja única” por exigencia del PNV y lo acusó de “haber faltado a su primera obligación de dar respuesta a los españoles” por negar un debate del estado de la nación. Incluso se ha referido a la detención del presidente de la Diputación de Valencia, conminándole a que sida su dimisión “como exigió a otros”. Sánchez no ha perdido el temple ante la truculencia de Hernando: “No le pido lealtad, les pido que lideren la oposición pero no lideren la crispación”, ha concluido.

En un día en el que el Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión de la cúpula del independentismo, el PP ha preguntado a la ministra de Justicia, dolores Delgado, sobre si el Gobierno va a modificar ese delito como anunció Sánchez antes de llegar al Gobierno. La ministra se ha limitado a hacer un recorrido histórico del delito de rebelión, que ha asociado “al contorno de los alzamientos y golpes militares” y siempre “con el elemento de la violencia” y ha asegurado que pueden aparecer “nuevas situaciones y nuevos actores” con relación al tipo de delito. “Lo que propuso el entonces líder de la oposición”, ha afirmado la ministra, “es afrontar esas nuevas situaciones desde un debate sosegado contando con el máximo de los consensos para defender la Constitución”.