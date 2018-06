La ley de permisos parentales iguales e intransferibles inicia su recorrido en el Congreso

La brecha salarial son los hijos. Así de elocuente era el titular de un artículo publicado por este periódico en los días previos al 8 de Marzo, el día de la Mujer que este año ha tenido un respaldo histórico sin precedentes. Entre las reclamaciones de las feministas que fueron a la huelga estaban los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, un asunto que llega este martes al Congreso de la mano de Unidos Podemos, que coge el guante de la protesta. Entra por tercera vez pero, tras el cambio de Gobierno, se prevé que en esta ocasión se apruebe la toma en consideración. El propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez (PSOE), se mostró favorable a esta iniciativa en una entrevista en TVE. Los permisos están en el centro de la agenda política (consulte aquí las diferencias de las propuestas por partidos).

La iniciativa de Unidos Podemos contempla igualar los permisos para ambos progenitores, con 16 semanas que no se podrán transferir. En la actualidad –con cuatro semanas para ellos que se ampliarán a cinco tras la aprobación de los presupuestos y 16 transferibles para ellas-, los datos reflejan el fracaso del modelo flexible: solo el 2% de los padres asumen el tiempo de permiso de sus parejas.

Las dos primeras semanas del proyecto, que llega este martes al Congreso, serán simultáneas para ambos y las otras 14 se repartirán a lo largo de un año, pudiendo ser alternativas para alargar el cuidado del bebé.

La exposición y debate están previstos a partir de las 15.00 y la previsión es que obtenga respaldos suficientes para iniciar la tramitación en la votación, que tendrá lugar previsiblemente a partir de las 20.00. Esto no significa que la ley se ponga en marcha de forma inmediata. Con la toma en consideración se inicia un plazo para presentar enmiendas de 15 días, prorrogable semanalmente.

El objetivo de la propuesta es evitar lo que muestran de forma reiterada distintas investigaciones laborales: “Hombres y mujeres reciben un salario desigual porque hay una distribución desigual del cuidado de los niños. Para la mayoría de las mujeres, un trabajo en las mismas condiciones no es una opción”, señalaba un estudio publicado en febrero en EE UU, del que publicó una referencia The New York Times.

La iniciativa recoge el diseño elaborado por la plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), creada hace 13 años e integrada por más de 150 organizaciones. La plataforma destaca en un comunicado que, con este diseño, “los padres se implicarían en el cuidado de sus bebés en la misma medida que las madres y las mujeres no sufrirán la actual discriminación dentro del mercado laboral”. La PPIINA alerta de que puede haber cambios en el periodo de enmiendas que pueden “desvirtuar” el sentido de la reforma.

El coste de la medida, según estimaciones de la plataforma, ascendería a 1.200 millones, a razón de mil millones por cada nueva semana de ampliación, si bien el cálculo no contempla las diferencias cuando el nacimiento es múltiple o en el caso de adopciones, por ejemplo. Otra estimación es más alta. El antiguo Gobierno del PP, que vetó dos veces la votación de la ley, alegó que suponía un incremento de unos 2.000 euros en los presupuestos.