Pedro Sánchez inicia hoy con Macron su gira europea en busca de un acuerdo migratorio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia hoy, sábado, en París su anunciada gira europea para tratar de impulsar un acuerdo que permita poner en marcha una política común de migración y asilo. Sánchez, que ha despegado esta mañana rumbo a la capital francesa, mantendrá un almuerzo de trabajo con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Elíseo y después ambos comparecerán en rueda de prensa. Tras Macron, el presidente español desayunará el martes con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín.

Será el primero de una serie de contactos previos al Consejo Europeo de los días 28 y 29, donde los líderes deberían buscar un acuerdo después de meses de enfrentamiento por la gestión de las fronteras y la reforma del reglamento de asilo. Sánchez quiere conectar más y mejor con Macron, todo lo posible. Cree que puede ser su mejor socio a partir de ahora en sus reclamaciones dentro de la Comisión Europea en varios aspectos y especialmente de forma urgente en la búsqueda de una política migratoria común.

Sánchez tiene prevista una visita a Berlín, el 26 de junio, pero antes de eso pasará el domingo 24 por Bruselas, donde el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha convocado una cumbre informal para tratar de acercar posiciones antes del Consejo Europeo.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha tratado de rebajar las expectativas sobre esta cumbre, recalcando que no habrá conclusiones, solo una reunión de trabajo. A ella estaban convocados originalmente los líderes de Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, Bulgaria, Austria y Malta, y también se han sumado Bélgica, Países Bajos, Croacia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Luxemburgo.

La portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, defendió este viernes que el "catalizador" de esa reunión fue la decisión de Pedro Sánchez de acoger en España el buque Aquarius, con 630 migrantes a bordo, después de que tanto Italia como Malta le cerrasen sus puertos.

El Ejecutivo de Sánchez considera que esa decisión ha sido un aldabonazo que obligará a los países miembros a abordar seriamente el tema de la política migratoria y no dejarlo pasar como un tema más de la agenda. De hecho, el Gobierno español ha evitado cargar las tintas contra Italia, porque entiende que la gestión de las fronteras exteriores debe ser común y no dejar toda la responsabilidad en manos del país fronterizo de turno. Sin embargo, la discusión no ha hecho más que empezar y la canciller alemana está bajo la presión de la CSU, el partido 'hermano' en Baviera de la CDU, que le ha dado un plazo de 15 días para alcanzar un acuerdo europeo.