300.000 personas opositan este sábado para 23.512 plazas de docente

A las 7.15 de este sábado ya había siete opositores a la puerta del Instituto Jaime Vera del barrio madrileño de Tetuán. Faltaban casi dos horas para el examen y Daphne Muñoz, de 29 años, esperaba en compañía de su pareja “hecha un flan” después de una noche de poco sueño. Llevaba un año y medio preparándose para este día, en el que se juega una de las 258 plazas de profesores de inglés de la Comunidad de Madrid. Después de 11 años trabajando en H&M está decidida a trabajar de lo suyo. Daphne Muñoz es una de los aproximadamente 300.000 aspirantes a docentes que optan a 23.512 plazas de las macrooposiciones que arrancan este sábado en prácticamente toda España.

A Elena Martín, de 54, las oposiciones le pillan entrenada. Es la séptima vez que se presenta y aunque dice que va “a cumplir el trámite” es también de las madrugadoras. Ha trabajado siempre como interina, pero no pierde la esperanza de conseguir plaza. Ahora esto de los exámenes la pilla “cansada”, sin embargo. “¡Caray, siete veces!”, exclama Ana Martín, de 42 años, que viene “de paseo” por primera vez, a ver cómo son los exámenes. Después de 20 años viviendo en nueve países diferentes busca estabilidad. “La docencia me mola y el inglés me apasiona”, dice Martín, que se ha preparado el examen solo durante dos meses.

Las oposiciones son una carrera de fondo para muchos interinos. Ven la meta cada dos años, pero a veces es imposible alcanzarla. Algunos suman ya décadas buscando una plaza y pasando por la tensión del proceso. Pero tampoco hay que ser muy mayor para sumar varios intentos, como Sara Martín, que con 28 años lleva ya cuatro convocatorias. Habla con verdadera devoción de sus alumnos, con los que tiene “mucha conexión” y se palpa una vocación auténtica cuando habla de la labor social de los profesores.

En el instituto de Tetuán los exámenes acaban a las 15.00, en otros seguirán durante todo el día. Más de 23.000 serán los afortunados que consigan la ansiada plaza. Otros 270.000 tendrán que seguir intentándolo. “Tendrá que llegar el año”, dice confiada Martin antes de entrar a la primera prueba con un beso de pareja como último chute de energía.

Esta es la mayor oferta de empleo público en Educación desde 2009, cuando comenzaron los recortes presupuestarios por la crisis económica. La oposición abarca a todos los cuerpos docentes, desde primaria e infantil hasta el conservatorio y escuelas oficiales de idiomas. El examen será simultáneo en todas las comunidades autónomas que celebran el sábado el examen —algunas como Cataluña y la Comunidad Valenciana lo tendrán en otras fechas—. El temario es el mismo en todo el país,