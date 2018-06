Los juristas discrepan sobre la puesta en libertad de La Manada

Una joven alza un cartel en la Plaza Sant Jaume en protesta por la puesta en libertad provisional de La Manada. Massimiliano Minocri Europa Press

Los juristas consultados por EL PAÍS discrepan sobre la decisión de la Audiencia de Pamplona de excarcelar a los miembros de La Manada a la espera de que la sentencia sea firme. Algunos califican de “llamativa, pero no sorprendente” la postura a la vista del voto particular que en su día ya tuvo la sentencia y que pedía la absolución de los condenados. Otros juristas, sin embargo, la creen bien argumentada y ajustada a derecho.

Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal y director del Instituto de Criminología de la Universidad de Sevilla, advierte que el derecho a permanecer en libertad hasta que haya una sentencia firme es “un derecho de todos que va en beneficio de todos”. “Urdangarin ha estado en Suiza hasta la sentencia del Supremo”, recuerda el catedrático. Este derecho, apunta, solo puede restringirse en situaciones muy concretas que, en su opinión, no se dan esta vez, y, en caso de duda, hay que decantarse por la libertad. “Es una garantía del Estado de derecho que nos conviene a todos”, asegura.

Mapelli coincide con el tribunal de Navarra en que no hay un riesgo de reincidencia delictiva que justifique mantenerles en la cárcel. “No son depredadores sexuales”, afirma el catedrático, que dirige el Instituto de Criminología de la Universidad de Sevilla. "Con independencia de lo repugnante que me resulta el delito que han cometido, no responden al perfil criminológico de un depredador sexual, en el que el riego de reincidencia es extremo. Son cinco imbéciles que se autoestimularon y cometieron un delito por el que pagarán, pero yo no creo que vayan a volver a hacer lo mismo”, sostiene Mapelli que recuerda que al valorar la peligrosidad de un condenado para decidir si se le deja en libertad provisional “siempre hay que aventurar un futuro incierto”.

Partiendo de esa premisa, el catedrático coincide en parte con los dos magistrados que han optado por excarcelar a La Manada en que su pérdida de anonimato disipa el riesgo de fuga. “Visto el fuerte estigma social que tienen, creo que no van a volver a hacer nada parecido”, afirma el catedrático, para quien las medidas cautelares impuestas como condición a la libertad provisional son “severas”. “Una cosa es que estén en libertad y otra que estén libres”. “Creo que el auto es inteligente a parte de legal”, zanja.

La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán sí cuestiona algunos aspectos del auto, pero comparte con Mapelli que está basado en criterios legales y muestra su preocupación por algunas de las conclusiones que se están extendiendo entre la opinión pública. “No me gusta el auto, pero me gustan mucho menos las interpretaciones que se están haciendo en las que se dice que hay impunidad para los violadores”, afirma García Arán, que añade: “Están condenados a nueve años y los cumplirán cuando la sentencia sea firme. Hay que distinguir entre una medida cautelar y el cumplimiento de una condena”.

La catedrática considera que “posiblemente” había argumentos para poder prolongar la prisión provisional , pero insiste en que las discrepancias a la decisión no pueden plantearse con argumentos que se alejan de los criterios legales. “Hay que parar este discurso de que los delitos quedan impunes y que aquí no pasa nada cuando se viola a una mujer. Es realmente peligroso. Si se quieren discutir las razones de la puesta en libertad hay que hacerlo con los argumentos de la ley, no inventándose otros”, advierte.

Berta Barcia, del colectivo de abogados Activat, sí cree que la decisión adoptada por la Audiencia de Pamplona es injusta y constatan que se deben recortar las distancias entre los jueces “y el sentir de las mujeres y la sociedad en general”. Barcia asegura que la resolución del tribunal es "llamativa, pero no sorprendente" a la vista del contenido del voto particular que tuvo en su día la sentencia que condenó a los jóvenes y en el que se defendía la absolución de todos ellos. La abogada alerta, además, de que la salida de La Manada a la calle provocará una nueva "victimización" de la joven de la que abusaron.

Para Coral Gimeno, del Foro de Abogados de Izquierda, el auto es la “lógica continuación de una sentencia que ya produjo indignación y estupor”. Para esta abogada, ambas decisiones del tribunal muestran “la falta de una perspectiva de género en nuestro ordenamiento jurídico”. Gimeno llega a calificar algunos de los argumentos esgrimidos por los dos magistrados que han apoyado la excarcelación de los miembros de La Manada como “obscenos”. Entre ellos, el del arraigo familia y la insolvencia de los condenados, que considera que también tienen otros condenados a los que, sin embargo, se les mantiene en prisión en circunstancias similares.

Sin embargo, Gimeno dirige sus mayores críticas a la medida cautelar que impide a los cinco jóvenes a acercarse a la Comunidad de Madrid, donde reside a la víctima: “Al final, esto se convierte en una prohibición implícita para ella de salir de Madrid si quiere evitar encontrarse con alguno de ellos”, recalca. La abogada considera que el tribunal ha olvidado un dato clave al tomar su decisión: “Ninguno de los cinco detenidos ha reconocido aún su culpabilidad. Siguen defendiendo que aquello que hicieron no era delictivo. ¿Quién nos asegura, por tanto, que no lo volverán a repetir?”, se pregunta.

Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente, considera en cambio que el auto está “muy fundado”, aunque pueda haber discrepancias. “La privación de libertad se interpreta siempre restrictivamente”, recuerda, y comparte con los penalistas consultados su preocupación por la “presión social” de este caso. “Hay que resolver siempre en justicia, no según las presiones”, afirma.