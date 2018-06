Caso La Manada: manifestaciones tras la puesta en libertad, últimas noticias en directo

EL PAÍS

La consejera andaluza de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha manifestado este jueves que la Junta respeta, pero no comparte, la decisión judicial sobre la libertad provisional de los cinco miembros de 'La Manada', y que se siente "muy al lado" del voto particular discrepante del presidente del tribunal, quien ha abogado por prorrogar la prisión provisional de manera incondicional. En declaraciones a Europa Press, Rosa Aguilar ha recalcado que la Junta siempre respeta las decisiones judiciales, pero esta no la comparte y está muy al lado de ese voto particular que se ha producido por parte del propio presidente del tribunal, "que dice mucho". (EP)