El teniente que obligó a un soldado a masturbarse

El teniente Iker Echevarría ha sostenido durante la investigación judicial que su actuación obedeció a la estrecha relación que mantenía con sus subordinados. Asegura que las connotaciones sexuales fueron “consentidas”.

El mando señaló que la “reprensión verbal” a un subordinado la noche del 3 de abril de 2011 “se ajustó a derecho y fue proporcionada a incumplimientos objeto de corrección”. Y añadió que la reacción de los tres soldados que le denunciaron fue “de origen espurio, debido al deseo de venganza por haber sido destituidos de una comisión de servicios en el DAE del Cuartel General de la Armada”.

La sentencia cuenta con el voto particular del presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, Ángel Calderón. El magistrado entiende que la pena de dos años que impuso el Tribunal Militar Territorial Primero al teniente Echevarría era adecuada. No mantiene el mismo criterio la mayoría de la Sala, partidaria de incrementar la condena en cuatro meses. Entiende que el mando no resarció económicamente el daño a los denunciantes.

Los magistrados que han impuesto su tesis de elevar la condena al teniente Echevarría son Jacobo Barja de Quiroga, Clara Martínez de Careaga y Francisco Javier de Mendoza. Su decisión deja en inferioridad numérica a Calderón, del sector más conservador de la Sala de lo Militar.