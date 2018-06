La Televisión de Galicia también protesta en negro por la injerencia de la Xunta

La radio y televisión autonómicas de Galicia se han convertido en nuevo reducto de los Viernes Negros, la campaña iniciada por los trabajadores de Televisión Española para protestar por la injerencia política ejercida en el ente público. Desde mediados del pasado mayo, profesionales de la Corporación de la Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) denuncian, ataviados también cada viernes de riguroso luto -y con paros de 15 minutos en la Radio Galega cada martes y jueves- el control y la manipulación que dicen sufrir por parte del Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo. Una ley aprobada hace siete años obliga a crear un consejo de informativos que vele por la objetividad de ambos medios. Pero no se cumple.

La tensión se ha saldado de momento con el anuncio de dimisión “por discrepancias en la línea informativa” de los dos periodistas del telediario de la tarde (Telexornal Serán), Tati Moyano y Alfonso Hermida. Mientras todos los grupos de la oposición en el Parlamento autonómico exigen a Feijóo el “fin del uso perverso” de los medios públicos, la dirección del ente opta por el silencio y el presidente gallego se desvincula. Feijóo ha asegurado este jueves que desconoce que la ley que su Gobierno aprobó en 2011 obligue a crear ese órgano que demandan los trabajadores para proteger su independencia.

“Insistimos en nuestra demanda de unos medios públicos distintos. Es difícil, pero por nosotros no va a quedar”, publicaba Hermida el viernes pasado en su cuenta de Twitter con el hashtag #venresnegroTVG (también #venresnegroRG y #venresnegroCRTVG), acompañando la imagen de un grupo de profesionales de la televisión y de la radio públicas gallegas enlutados y con carteles reivindicativos de un “espacio libre de manipulación”. Este mismo jueves, el presentador felicitaba a sus compañeros de RTVE por el décimo aniversario de la entrada en vigor en la cadena estatal del Consejo Informativo, el organismo que vela por la independencia de la radiotelevisión pública que Galicia sigue esperando.

Pese a que los viernes negros de la CRTVG hayan sucedido a las reivindicaciones de los trabajadores de TVE, no es la primera vez que los profesionales gallegos denuncian el manoseo por el poder político de la información. Hace seis años la plantilla ya vivió una jornada de huelga para exigir que se aplicara la ley que se acababa de aprobar. Y el propio Hermida dio un golpe de efecto al grabar un ficticio especial informativo en las calles de Santiago dedicado a la protesta.

En aquel momento, como ahora, la batalla de la plantilla se centraba en reclamar la aplicación de la ley de 2011 que obligaba a la creación del consejo de informativos y al nombramiento de un director general de la CRTVG que debía contar con el respaldo de dos tercios del Parlamento gallego. Lejos de ello, el PP obtuvo entonces el apoyo de los socialistas para aprobar una disposición adicional que permitió blindar al actual director, Alfonso Sánchez Izquierdo, que permanece en el cargo desde la llegada de Feijóo a la Xunta, en 2009.

De esta forma, Feijóo, que había arribado al Gobierno gallego prometiendo la transformación de la radiotelevisión pública, “no ha hecho sino ponerla exclusivamente al servicio de su partido”, denuncian los representantes sindicales de los trabajadores. “Las presiones son constantes, la manipulación está a la orden del día y esto se está haciendo insoportable para nosotros”, afirman a este diario profesionales veteranos que aseguran que están siendo relegados de sus tareas. “Se ha producido un desembarco en puestos claves de personas afines al PP, varias procedentes del diario ABC”, protestan miembros del sindicato CUT.

"Férreo control informativo"

El presidente del comité intercentros, Raimundo Méndez, insiste en esa denuncia precisando que el “férreo control informativo” -que sostiene que no es nada nuevo- se ha ido “intensificando en los últimos tiempos”. Méndez afirma que se relega a los profesionales críticos “y se encargan las tareas a los que están en precario”. El representante sindical ha expuesto la lista de las “agresiones a la libertad de prensa en la CRTVG” en unas jornadas celebradas la semana pasada en Bruselas. “Hemos contado desde manipulaciones históricas, como la del Prestige, hasta las actuales, como la de la sentencia de la Gürtel, que la redactora jefa obligó a emitir con una duración máxima de 50 segundos”.

Entre la larga lista de la intromisión política en las noticias, los trabajadores enumeran la decisión de no retransmitir en directo la comparecencia de Feijóo en el pleno del Parlamento en la que debía explicar su relación con el contrabandista, posteriormente condenado por narcotráfico, Marcial Dorado. Méndez advierte además que en el marco de este “ataque a la libertad de prensa de una empresa que pagan todos los gallegos” la Xunta está promoviendo recortes sistemáticos.

Tras impulsar la supresión de un emblemático programa de la Radio Galega llamado Diario Cultural, que llevaba en antena 28 años, la dirección ha anunciado para este otoño, antesala de las elecciones municipales, la supresión de los informativos locales de la radio.Los trabajadores han reunido medio millar de firmas reclamando la permanencia de las desconexiones locales y el comité intercentros ha pedido a los grupos políticos que informen “en todos los municipios gallegos que se quedarán sin información de sus respectivas comarcas”.

Para saber por dónde van a ir los tiros en adelante, Méndez, poco optimista, habla de dinero. “El presupuesto baja de año en año de forma que frente a los más de 147 millones de euros que había con el bipartito de PSOE y BNG en los años 2007 o 2008, en 2019 será de apenas 104 millones y la plantilla de en torno a 900 trabajadores, siempre bajando”.

Feijóo se desmarca y descarga la responsabilidad sobre el director del ente público, Alfonso Sánchez Izquierdo, pero frente a las denuncias, la dirección del consorcio público opta por el silencio. “La CRTVG respeta y no hace declaraciones sobre las opiniones o decisiones de trabajadores de la Corporación”, ha respondido a la consulta realizada por este diario.

Preguntado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta cuándo pensaba hacer cumplir la Ley que obliga a la creación del Consejo de Informativos, el presidente se desmarcó. “Las cuestiones de la TVG debe contestarlas la TVG. A mí la TVG no me consulta si pone a un presentador ni cuando considera que hay que mejorar la audiencia cambiando de presentadores. No tengo ninguna competencia ni en presentadores, ni en programas, ni en contenidos”, respondió. Repreguntado de nuevo, precisándole los periodistas que lo interpelaban por la aplicación´de una Ley aprobada por él mismo que garantiza la defensa y libertad de los profesionales y sobre la que la CRTVG elude pronunciarse, el presidente gallego volvió a desvincularse. “No tengo información sobre un órgano interno periodístico”, dijo. Y acabó matizando: “Si no contesta [la CRTVG] pues, no sé ... entre periodistas anda el juego”.