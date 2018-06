La puesta en libertad de La Manada, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, sobre la libertad provisional de La Manada: "Es verdad que la prisión provisional es una medida absolutamente excepcional y como tal tiene que ser tratada por respeto a la presunción de inocencia hasta que no sea firme y eso lo hemos defendido siempre, no obstante, en este caso, habían sido condenados a penas elevadas de prisión, de 9 años, y por lo tanto existía la posibilidad de prorrogar la prisión provisional hasta la mitad de la pena", ha indicado Santos en un comunicado."Basta con la comparativa en el caso de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que fue sentenciada a 15 años y dejada en libertad provisional y contrasta absolutamente con el caso de Alsasua en donde, a pesar de que la sentencia no es firme, se fue a buscar, sin citación previa, con la Guardia Civil a los condenados asimismo a penas de 9 años para ingresarlos inmediatamente en prisión después de una vista previa por riesgo de fuga", ha criticado. (EP)