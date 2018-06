Cinco testigos del ‘caso máster’ afirman que les aprobaron sin saberlo

"No hice ni el huevo". Pedro Calvo, senador del PP y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, ha resumido este jueves con esta frase su paso por el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ha acabado con la carrera política de Cristina Cifuentes y que dirigía el profesor Enrique Álvarez Conde. Este jueves, tras declarar como testigo en el Juzgado de Instrucción número 51, el dirigente popular ha mostrado su "indignación" y "sorpresa" al comprobar que aparece su nombre en una lista de convalidaciones de asignaturas y que, incluso, le pusieron sobresaliente en algunas materias. Pese a que, como él afirmó desde que saltó el escándalo, nunca fue a clase tras matricularse, ni hizo trabajos y ni siquiera recogió el título porque creía que no lo había obtenido. En esa misma línea han apuntado también esta mañana otros cuatro exalumnos, según han informado fuentes jurídicas.

"Nunca solicité las convalidaciones. Lo vi en los medios. Lo que me sorprende es que este jueves he visto las calificaciones", ha afirmado Calvo, después de que la juez le haya enseñado durante la declaración su listado de notas. "Lo único bueno que puedo decir es que por lo menos había obtenido bastantes sobresalientes", ha bromeado entonces. "Pero, vamos, sin entregar nada. Nunca fui a clase. Había muchos sobresalientes. Me parece inaudito", ha añadido, antes de explicar que se matriculó porque en ese momento quería cursarlo para estudiar después un doctorado, pero que se dio cuenta de que no podía compaginarlo con su cargo de concejal.

El exteniente de alcalde ha abierto este jueves la ronda de declaraciones. Tras él, han comparecido también como testigos Dionisio Ramos, amigo de Cifuentes y exgerente de la Universidad Complutense de Madrid; José Antonio Gurpegui, catedrático de la Universidad de Alcalá; el empresario Ricardo Enrique Medina y la periodista Inmaculada González. Los cinco constan en una lista de diez personas —donde se incluye a Cifuentes— a los que se le convalidaron asignaturas con firmas falsas, según publicó eldiario.es. "Todos han mostrado su sorpresa de estar en ella", han detallado fuentes jurídicas, que han subrayado que los cinco han relatado que no hicieron nada durante el curso.

Estas declaraciones se producen después de que la juez, que ya ha imputado a la expresidenta de la Comunidad y a Álvarez Conde, haya preguntado al Congreso la condición de aforado de Pablo Casado, diputado del PP y candidato a liderar el partido. El dirigente de la formación conservadora consiguió el mismo máster sin ir a clase. Le convalidaron 18 de las 22 asignaturas. Y las cuatro restantes las superó presuntamente tras entregar sendos trabajos que sumaban en total 92 páginas. Dos de los principales implicados en la trama le evaluaron en las cuatro materias: Álvarez Conde le puso sobresaliente en tres de ellas y Alicia López, en la otra.