El verano “pinta” menos caluroso que los últimos cuatro años

¿Qué cabe esperar meteorológicamente hablando del verano que hoy empieza? Después de una primavera fría y pasada por mucha agua, el estío de 2018 "pinta" menos caluroso que el de los últimos cuatro años, que fueron en general "muy cálidos" y con un temperatura media superior a la normal, según la predicción estacional que ha avanzado este jueves Ana Casals, portavoz de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). En Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares se espera que sea, no obstante, algo más cálido, ha añadido Casals.

Según ha indicado Casals en una rueda de prensa transmitida por Periscope, no hay "una señal climatológica muy fuerte" que pronostique más calor que años anteriores. Incluso en las Canarias, el escenario es de una estación con temperaturas por debajo de lo habitual. La portavoz del organismo ha adelantado que, "aunque no se descartan", de momento no se observan olas de calor —para que se dé el umbral de ola de calor tienen que producirse tres condiciones: registrar temperaturas extremas entre el 5% de las más cálidas de julio y agosto, que afecte al 10% de las estaciones del país y debe durar al menos tres días—.

Desde 1975, se han registrado 56 olas de calor en Península y Baleares y 37 en Canarias. El año 2017 fue el que más hubo, hasta cinco, seguido de 1991 y 2016 con cuatro, según recoge el estudio sobre este fenómeno de la Aemet, que subraya que la "más importante" de las registradas en Península y Baleares se produjo en 2015 y duró 26 días.

La primavera (marzo-abril-mayo) 2018 ha tenido carácter frío, temperatura media de 13,4 ºC, 0,2 ºC por debajo de la media (período de referencia 1981-2010). Vigésima octava primavera más fría desde 1965 y la cuarta más fría del siglo XXI, por detrás de las de 2004, 2013 y 2016. pic.twitter.com/JecAx5O0fV — AEMET (@AEMET_Esp) 21 de junio de 2018

Esta previsión contrasta con el tórrido verano pasado, que según la Aemet, tuvo un carácter "muy cálido", incluso "extremadamente cálido" en amplias zonas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y sur de Aragón, con una temperatura media de 24,7 grados, 1,6 por encima de la media de la estación. Estos registros lo convirtieron en el segundo estío más cálido desde 1965, solo por detrás del de 2003. El calor llegó, además, muy pronto, con una tempranera megaola que convirtió la península Ibérica en el norte de África a otro días de la entrada oficial de la estación. Además, en la ola de calor del 12 al 16 de julio, los termómetros registraron la temperatura más alta jamás certificada en España: 46,9 ºC de Córdoba aeropuerto el día 13.

Buenos días. A las 12.07 de este jueves comienza el #verano astronómico. La nueva estación llega con más #calor de lo normal para estas fechas. La mayor parte del suroeste y el valle del Ebro, por encima de los 35º C durante la jornada de hoy. pic.twitter.com/1HXgNCXZ4P — The Weather Channel España (@weather_es) 21 de junio de 2018

Los tres veranos anteriores también fueron de los más cálidos desde que hay registros y tuvieron una temperatura media de 24,2 (2016) y 24,5 (2015), casi dos grados más que la media del verano en España en el periodo de referencia, que se sitúa en 23. En cuanto a las precipitaciones, la portavoz de la Aemet ha subrayado que los modelos no aprecian señales "significativas o concluyentes" sobre si va a llover más o menos que la media.

Además de la previsión estacional, la Aemet ha recapitulado cómo fue la primavera, que tuvo un carácter "frío" en general y "muy frío" en la mayor parte de Extremadura, Andalucía, ambas mesetas y Galicia, mientras que resultó "cálida" en zonas del Cantábrico y en zonas costeras de Cataluña, Valencia y Murcia. Incluso en Canarias fue "entre fría y muy fría", según los parámetros de la Meteorología. En datos, resultó 0,2 grados por debajo de la media (el período de referencia va de 1981 a 2010), con una temperatura media de 13,4 grados. Aunque hayan circulado memes que hacían parecer la situación extrema e insólita, la realidad es que de excepcional tuvo poco: ha quedado en el puesto 28 de la clasificación de primaveras más frías desde 1965. En lo que va de siglo, es la cuarta más fría, por detrás de las de 2004, 2013 y 2016.

Las temperaturas más bajas entre observatorios principales se registraron en Navacerrada, con -10,3 ºC el 22 de marzo; Izaña, -5,6 el 20 de abril; Valladolid aeropuerto, -5,5 el 22 de marzo, y León, -4,6 ºC ese mismo día. Por contra, las más elevadas se midieron en Ourense, con 32,2 el 24 de abril; Almería aeropuerto, 32,1 el 24 de mayo; y Alcantarilla base aérea, con 31,5 el 25 de mayo.

Lo que sí ha sido sin duda ninguna es "extremadamente húmeda", incluso la más lluviosa "de toda la serie desde 1965" según destaca la Aemet, con una precipitación media de 317 litros por metro cuadrado, por delante de la primavera del año 1971 (313 litros) y de la de 2013 (288), informa Meteorología. Estos 317 litros superan "en un 83 % el valor medio del trimestre" según el periodo de referencia (1981-2010). Las cantidades de agua acumuladas desde 1 de octubre hasta 17 junio son "superiores a los valores normales en gran parte de España", salvo en extensas áreas de la vertiente mediterránea, este de la provincia de León, la mitad oeste de Galicia, oeste de Baleares y gran parte de Canarias. Estos meses de marzo, abril y mayo "se han batido muchos récords de precipitación y de ocurrencia de distintos meteoros como lluvia, nieve, tormenta, granizo...", ha destacado Casals.

En lo que llevamos de verano meteorológico, que comenzó el 1 de junio aunque el inicio astronómico sea hoy, la temperatura media ha sido "notablemente inferior a sus valores normales", según recoge la Aemet en una nota de prensa. Sobre todo, los días 4 y 5, cuando se produjo "un descenso en el cuadrante noroeste peninsular, Cantábrico y Pirineos", los valores resultaron "muy bajos respecto a los normales". El día 8 hubo "un ligero ascenso", pero continuamos por debajo de los valores normales hasta el 13, día en el que se produjo un cambio de tendencia y se inició la escalada hasta valores cercanos a lo normal o incluso por encima.

Además, ha llovido casi todos los días, frecuentemente en forma de tormentas, en Península y Baleares, con Canarias sin apenas precipitaciones. Los días que más agua se recogió fueron el 2, con más de 40 litros cuadrados en la mitad sur de la Comunidad valenciana, norte de Murcia y este de Albacete, y el 9 y 10, con precipitaciones intensas al oeste de Galicia y algunas zonas de las regiones cantábricas y Pirineos. A partir del día 13 las precipitaciones son muy escasas y se concentran en la franja norte peninsular y Canarias. Como resultado, las precipitaciones acumuladas a mediados de junio quedan algo por encima del valor normal del total de un mes de junio.