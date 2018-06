“He llegado a jugar en el móvil al póker y a la ruleta online al volante”

Roberto García, de 25 años, (nombre ficticio) reconoce que suele mirar el móvil mientras conduce: responder un mensaje, recibir una llamada o leer los comentarios que sus amigos suelen dejar en el grupo de WhatsApp. "He llegado a hacer locuras con el móvil al volante, como jugar al póker o a la ruleta online", comenta. Como él, 8 de cada 10 jóvenes aseguran mirar el teléfono durante la conducción, según el estudio Emotional Driving: Jóvenes al volante, distracciones y uso del móvil, presentado este jueves por Movistar y Gonvarri, empresa dedicada a la automoción. Según el Balance de Seguridad Vial de 2017 de la Dirección General de Tráfico, las distracciones, entre las que se encuentra utilizar el teléfono móvil, fueron la causa del 32% de los accidentes de tráfico con víctimas mortales o graves.

El estudio recopila las respuestas de 1.001 jóvenes de entre 18 y 30 años de edad sobre su percepción del uso del móvil y de los descuidos que tienen mientras conducen. Los encuestados destacan que el uso de las redes sociales, la lectura de noticias, las aplicaciones de mensajería y hacer fotos y vídeos son las causas de distracción más comunes, y también las que perciben como más peligrosas.

Los jóvenes estiman que pasan de media 11 segundos sin prestar atención a la carretera cuando miran la pantalla de su smartphone. Además, creen que conducir durante cuatro segundos atentos al móvil no es peligroso, aunque ese tiempo equivale a más de 120 metros a una velocidad media de 100 kilómetros por hora, según el estudio. Además, el 51% confiesa que ha tenido alguna distracción o "susto" al volante. Sobre la frecuencia, el 4,8% admite hacerlo de forma habitual, el 16,58% ocasionalmente y el 55,84% raras veces. "El perfil de los que confiesan haber tenido más accidentes son aquellos que residen en municipios medianos, con mayores ingresos y tienen entre 18 y 22 años", explica Juan Llovet, director corporativo de Comunicación y Sostenibilidad de Gonvarri.

"Sé que es peligroso, pero cuando estoy al volante no soy consciente y miro", justifica García. Según los redactores del estudio, la concienciación del riesgo es alta, pero el uso de los dispositivos continúa siendo bastante elevado. "Los jóvenes perciben el peligro, pero realmente, una vez que se meten en el coche, dejan de ser conscientes de lo que es importante: la seguridad", explica Llovet.

Los nuevos avances tecnológicos como el carplay (sistema que permite acceder a los contenidos del teléfono desde el vehículo) perjudican al trabajo "que se está intentado en cuanto a concienciación", subraya Josu Calvo, CEO de Gonvarri. "Tienes que luchar contra algo que el propio coche te ofrece. Hay que entender que la tecnología te facilita las cosas, pero no te tiene que hacer perder la idea de lo que es arriesgado y lo que no", dice Calvo, que aconseja "mentalizarse" y buscar "trucos" para evitar distracciones, como dejar el móvil en el asiento trasero.

Juan Carlos Espada, de 29 años y amigo de García, relata que cuando subía al coche de su compañero como copiloto no soportaba verle sujetar con una mano el teléfono y con otra un cigarrillo, por lo que siempre tenía que pedirle que se centrase en la carretera. "Lo que más nervioso me ponía era cuando se ponía el móvil en la pierna y empezaba a mandar WhatsApp", narra López. Según el estudio, dos de cada tres jóvenes declara haber tenido que pedirle al conductor que dejara de utilizar el smartphone. Para el 74,43% de los encuestados, la responsabilidad de llevar pasajeros es el principal motivo que les "hace conducir de manera segura y responsable". Otros factores que conciencian a estos conductores son el miedo a tener un accidente (72,63%) y pensar en la familia (64,04%). Siete de cada 10 encuestados asegura haber levantado el pie del acelerador después de haber pensado en alguien en particular.

Según las estadísticas del informe, más del 80% de los entrevistados cree que las campañas publicitarias sobre seguridad vial no son lo suficientemente efectivas y realistas. Además, tres de cuatro jóvenes aseguran no haber recibido ninguna formación extra después de sacarse el carné, sin tener en cuenta las iniciativas de sensibilización. "Que los jóvenes digan que no han recibido formación más allá de cuando se sacaron el carné de conducir y que las campañas no les lleguen es muy preocupante", cuenta Elena Valderrábano, directora de Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica. Valderrábano afirma que la responsabilidad "es de todos", sobre todo de los más adultos. "Es sorprendente el uso que los padres hacen del móvil y, al final, el ejemplo es lo más importante", concluye.

Desde que García tiene el carné ha tenido tres accidentes de tráfico, el primero, bajo los efectos del alcohol y otro tras haberse distraído mientras subía el volumen de la radio. "La primera vez, llevaba un mes con el carné. El coche estaba prácticamente nuevo y quedó destrozado. Me hizo darme cuenta de lo peligroso que era no prestar atención a la carretera. Ahora intento cumplir todas las señales de tráfico, aunque sigo mirando el móvil de vez en cuando", confiesa.