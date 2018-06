Guerra de avales entre los favoritos para presidir el PP

El calor golpea a los siete políticos que convierten en una procesión la entrega de los avales para convertirse en candidatos a la presidencia del PP. Es un día tórrido de verano y el primer trámite del proceso electoral se convierte en una guerra de cifras para distinguir a los favoritos de los aspirantes. Pablo Casado presume de los más de 5.000 avales que ha cosechado en solo 48 horas; María Dolores de Cospedal entrega 3.336; José Manuel García Margallo, "unos 500" y José Ramón García Hernández más de los 100 obligatorios, como hicieron antes el concejal valenciano Elio Cabanes y el afiliado José Luis Bayo. Soraya Sáenz de Santamaría, rodeada por numerosos fotógrafos, no desvela cuántos apoyos ha logrado en las escasas 24 horas transcurridas entre el anuncio de su candidatura y su llegada a Génova. No hace falta: le sobran.

"Yo no he pedido avales, yo no he forzado a compañeros retratándose para poner su nombre", ha dicho Casado para explicar que fuera el que más avales ha logrado. "Somos la única candidatura que garantiza que el PP no se rompa", ha seguido. "A todos los afiliados les queremos decir que se inscriban, tienen que hacerlo antes del 25 para poder votar. Aquí no sobra nadie, pero hace falta que haya espacio para muchísima más gente".

"Quiero seguir defendiendo a los hombres y mujeres del PP", ha dicho Cospedal, que ha llegado rodeada por seguidores de toda España. "Esta es la candidatura de los militantes, de los afiliados, de los que trabajan todos los días en favor de sus vecinos y sus compatriotas", ha seguido. "Siendo yo secretaria general ha sido que los militantes tengan voz por primera vez en las elecciones del PP. Ser protagonista en doble manera de su participación, es un orgullo".

"Estoy preparada para dirigir este partido y me siento preparada para presentarme frente al resto de partidos políticos y el conjunto de españoles de cara a las próximas elecciones generales", ha aseverado Sáenz de Santamaría. "Hay que llamar a las cosas por su nombre y hablar con los españoles sin complejos".

María Dolores de Cospedal y Pablo Casado se saludan al presentar sus apoyos. GTRES

A más avales, más posibilidades, suelen calcular los aspirantes, pese a que la experiencia a veces demuestra lo contrario: Susana Díaz fue la que más apoyos tuvo en las primarias del PSOE, que luego perdió ante Pedro Sánchez. En consecuencia, el termómetro de los avales no siempre es fiable. Estos pueden pedirse personalmente, de uno a uno, y a la cara, poniendo al emisor en un compromiso, mientras que el voto es secreto. Además, en el caso del PP no ha quedado claro que sea obligatorio estar al corriente de pago de las cuotas de afiliado para ser avalista, lo que sí ocurre para votar.

Una vez cerrado el plazo de presentación de los avales, los precandidatos serán proclamados el viernes. El lunes acabará el plazo para que los afiliados se den de alta como votantes. Hasta el viernes 29 podrán postularse como compromisarios del congreso extraordinario. Y el 5 de julio llegará el principal hito del proceso: la votación que reducirá a un máximo de dos candidaturas las ocho que hay ahora. En medio, la campaña. Una guerra que hoy ha vivido su primera batalla: la presentación de avales.