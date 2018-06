Los notables del PP empiezan a decantarse entre Cospedal y Sáenz de Santamaría

La batalla por conquistar el poder en el PP ya está obligando a decantarse a los principales dirigentes del partido. Con al menos siete candidatos en liza, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado han sido los primeros aspirantes en recabar apoyos. Este mismo miércoles, la todavía secretaria general ha logrado uno fundamental: el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha reconocido que su "perfil" favorito es el de Cospedal porque tiene la "experiencia de gobierno y de partido" que le permitiría ser una buena candidata a la Presidencia del Gobierno.

El apoyo del líder madrileño, que sustituyó a Cristina Cifuentes tras el caso máster, sería clave para la que fuera número dos de Mariano Rajoy. La Comunidad de Madrid tiene un peso decisivo en el proceso electoral interno, porque es la quinta que más compromisarios aportará al Congreso Extraordinario, y la cuarta que más afiliados tiene.

Por delante de Madrid solo están Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla y León. La primera Autonomía está dividida entre los seguidores de Soraya Sáenz de Santamaría y los de Cospedal, como Cantabria. En Galicia queda por saber a quién apoyará Alberto Núñez Feijóo, próximo a la secretaria general, que de hecho le ofreció su apoyo para alcanzar la presidencia del partido en el caso de que decidiera dar el paso.

Fuentes populares también consideran a Isabel Bonig, líder del PP valenciano, más próxima a Cospedal, aunque los representantes de esta circunscripción están divididos. En Castilla y León, finalmente, los actuales líderes del partido son cercanos a Sáenz de Santamaría, y la vieja guardia de Juan Vicente Herrera, ya de salida, ha quedado descolocada por la renuncia de Feijóo, como Cataluña y Extremadura. En Navarra el partido apoya a Cospedal, mientras que en el País Vasco es Sáenz de Santamaría quien tiene más predicamento.

Dos candidatos de última hora Elio Cabanes, concejal de un pueblo valenciano extremadamente crítico con Mariano Rajoy, ha sido el último integrante del PP en dar el paso para aspirar a la presidencia. Así, al mediodía de este miércoles se ha presentado en la madrileña calle de Génova para entregar los 100 avales preceptivos y unirse en la carrera por el poder a María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández, Pablo Casado y José Luis Bayo. Ademas, un afiliado de Palencia se ha puesto en contacto con el partido para avanzar que enviará por correo los avales antes del límite marcado por el reglamento, que llegará a las 14.00 horas de este miércoles. Si consigue pasar el corte, habrá un total de ocho candidatos a suceder a Rajoy.

"Esto es un follón y con tantos candidatos está muy repartido", explicó uno de los presidentes autonómicos con más poder interno en el PP. "Ya no es cuestión de lo que digan los presidentes regionales, sino de lo que decidan los afiliados".

Ministros

A lo largo de las próximas horas se seguirán sucediendo los apoyos públicos a los candidatos que ya han dado el paso. Con las 14.00 horas de este miércoles como límite para presentar los 100 avales que conceden la condición de precandidato, exministros y cargos públicos ya han ido mostrando sus preferencias.

Los exministros Íñigo de la Serna, Fátima Bañez, Alfonso Alonso y Álvaro Nadal apoyarán a Sáenz de Santamaría, como el exsecretario de Estado José Luis Ayllón. "Haré lo que esté en mi mano para apoyar su candidatura", ha dicho De la Serna este miércoles en rueda de prensa en Santander, informa Iñigo de Barrón. "Es una persona capaz para llevar tareas de Gobierno y conoce el partido en un sentido amplio; el PP no es Génova, sino todos sus simpatizantes, como el Gobierno tampoco es el Consejo de Ministros"

De Cospedal se considera más cercano Juan Ignacio Zoido. Pablo Casado espera contar con el apoyo de las nuevas generaciones y de diputados jóvenes como Teodoro García Egea, Guillermo Mariscal o Belén Hoyo. Y el candidato Juan Ramón García Hernández cuenta en su equipo con el exministro Jorge Fernández Díaz, próximo a la corriente cristiana que representa este experto en relaciones internacionales.

Sin embargo, nadie en el partido se atreve a aventurar cuánto valen realmente los apoyos de cada aspirante. El partido nunca afrontó un proceso congresual abierto al voto de las bases. Los presidentes regionales no pueden garantizar que controlen el ciento por ciento de los sufragios de sus territorios. Y al tiempo, el sistema electoral, que obliga a anunciar el deseo de votar, favorece a quien controle al aparato, porque ese voto rogado prima a los que tengan más capacidad de movilización.

Una ventaja para Cospedal que Sáenz de Santamaría solo podrá compensar si cuenta con la complicidad del coordinador nacional, Fernando Martínez Maillo, o del vicesecretario territorial, Javier Arenas, que no se han decantado públicamente por ningún aspirante. Tampoco lo ha hecho este miércoles la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la que fuentes populares consideran más cercana a Cospedal que a Sáenz de Santamaría.

"No me puedo presentar a este proceso por responsabilidad porque presido las Cortes Generales, me han elegido los diputados y soy persona que cumple mis compromisos", ha dicho Ana Pastor, que ha animado "a todos los militantes a participar libremente y que salga un partido reforzado".