Primera sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo

EL PAÍS

Carmen Calvo: "Ha venido aquí a colocar unas cuantas frases, y este debate no se puede reducir a cuatro frases y eslóganes, a los prejuicios que usted dice los llamo derechos de menores y mujeres. Convendría que tuviera reflexión que son 12 países que los tienen legislado, algunos de ellos penalizado. El resto no. Yo entiendo el deseo de la paternidad, pero el deseo no es el derecho. La gestación no puede estar separada del parto. A esto están expuestas las mujeres pobres del mundo"