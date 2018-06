El director del máster de Cifuentes aprobó a Pablo Casado tres asignaturas

Dos de los principales imputados en el caso del máster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos, aprobaron a Pablo Casado, candidato a liderar el PP, en las únicas cuatro asignaturas que supuestamente tuvo que cursar para obtener en 2009 el Máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Según las firmas de las actas de notas que constan en la pieza separada del sumario que investiga la concesión del título al exvicesecretario general de Comunicación del partido conservador, Álvarez Conde le evaluó en tres de ellas y López de los Mozos en la otra. Ambos le pusieron un sobresaliente en todas, pese a que no fue a clase y que solo presentó cuatro trabajos, que en total sumaban 92 folios.

Casado ha mantenido hasta ahora que no sabía quiénes eran los profesores que le evaluaron en estas cuatro materias, las únicas que presuntamente cursó, ya que las 18 restantes (de un total de 22) se las convalidaron. El candidato del PP ha repetido que no los conocía y que no habló con ellos. De hecho, según le dijo a eldiario.es cuando le preguntó cómo había sabido entonces sobre qué tenía que hacer los cuatro trabajos, el dirigente popular afirmó que se guio por el título de la materia y que los dejaba en el despacho que Álvarez Conde tiene en el campus de Vicálvaro. Pero, precisamente, este fue quien le puso después la nota en tres de esas asignaturas —denominadas El reparto de competencias, El concepto constitucional de Autonomía Local e Itinerario de Derecho Autonómico—, según las firmas que constan en las actas del sumario; y fue con quien acordó, según la propia versión de Casado, cómo iba a cursar el máster.

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ya envió el pasado viernes una providencia al Congreso de los Diputados para que certificase la condición de aforado del diputado del PP. Este es el paso previo para que el Tribunal Supremo pueda solicitar a la Cámara baja un suplicatorio y así investigar, en caso de que se lo concedan, al exvicesecretario de Comunicación del PP. La magistrada también ha citado a declarar como imputados por esta causa a Álvarez Conde, exdirector del Máster y exresponsable del Instituto de Derecho Público; y a López de los Mozos, que admitió que se había falsificado el acta del trabajo fin de máster que supuestamente había hecho Cristina Cifuentes. Ahora, según consta en el sumario, esta profesora le puso a Casado un sobresaliente en la cuarta asignatura que presuntamente hizo —Los principios inspiradores del modelo autonómico—.

La instructora también ha citado a declarar como imputado a Fernando Suárez Bilbao, exrector de la URJC entre 2013 y 2017. Este último, que salió del cargo después de que se publicase que acumuló cerca de 15 plagios a otros autores, presidió en febrero de 2009 la comisión que aprobó la convalidación de 18 asignaturas a Casado. Un proceso sobre el que la magistrada también ha puesto el foco, según consta en el sumario, donde pide a la Universidad más información sobre ello: por ejemplo, la solicitud de convalidación del diputado del PP, quiénes compusieron esa comisión de 2009 y si existe acta de esa reunión.

Las convalidaciones

El candidato popular solo presentó una petición genérica para que le convalidaran 18 asignaturas —que supusieron más de un 80% de las materias y dos tercios del total de créditos exigidos (60)— por su licenciatura de Derecho. No especificó qué asignatura de la carrera pedía que le convalidaran por cuál, por lo que no se podía saber si su "contenido y carga lectiva son equivalentes", como contemplaba el Real Decreto 1497/1987 que regía entonces. Según explica el equipo de Casado, no hacía falta detallarlo en virtud de un Real Decreto de 2005, ya que no se convalidaron materias, sino que en este caso se habría "reconocido créditos". Aun así, la juez ha pedido un informe para saber si esto podía hacerse así o "era preciso la fijación de la nota concreta obtenida en la asignatura que justificaba la convalidación".

Tras la decisión de la instructora de preguntar al Congreso por la condición de aforado del diputado del PP, Casado ya manifestó a EL PAÍS que se encuentra "absolutamente tranquilo" y que espera que se resuelva su caso cuanto antes, para evitar "la indefensión" que sufre al no haber podido declarar hasta ahora. Este diario ha intentado este martes, sin éxito, contactar con Álvarez Conde para conocer su versión.

Además de esta vía judicial sobre su máster, la Universidad Complutense y la URJC también investigan las dos carreras de Casado, que según su currículum es licenciado en Derecho por la primera y en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la segunda. El parlamentario popular también aseguraba que contaba con un "posgrado en Harvard" (Estados Unidos), el Driving Government Performance Program, un curso de una semana de duración que cuesta 8.800 dólares. Según dijo a EL PAÍS, se pagó de su propio bolsillo los billetes de avión para cursarlo en Norteamérica, aunque después reconoció al diario.es que hizo en Aravaca (Madrid) una versión del mismo.