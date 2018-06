PP y Ciudadanos pactan tener la llave para seleccionar al presidente de RTVE

A partir del próximo viernes, RTVE se queda sin presidente. Ese día concluye el mandato del máximo responsable, José Antonio Sánchez, sin que se vislumbre un acuerdo para nombrar sustituto. PP y Ciudadanos han desbloqueado este martes en la Mesa del Congreso de los Diputados la norma que regula el concurso público para renovar la cúpula de RTVE tras una tensa reunión en la que el PSOE y Unidos Podemos han decidido no participar en la votación por discrepar en el reparto de miembros del comité de expertos encargado de cribar las candidaturas. Este era el punto que, tras las correcciones introducidas por los servicios jurídicos a instancias de la presidencia de la Cámara, separaba al PP y Ciudadanos, que tienen la mayoría en la Mesa, de PSOE y Unidos Podemos.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, aparentemente disgustada tras la reunión, ha defendido que la norma se ha aprobado en los términos en que lo plantearon los letrados. “No hemos querido dilatar más el proceso porque nos lo está reclamando la sociedad española”, ha explicado, insistiendo en que el PSOE quería romper la mayoría de la Comisión Mixta de RTVE en el Congreso, en la que el PP y Ciudadanos tienen 21 de los 40 miembros.

De los 12 miembros previstos inicialmente para el comité de expertos, el PP se quedaba con seis, lo que le garantizaba el control, mientras que el PSOE planteaba una redistribución para que los partidos minoritarios también estuviesen representados. Finalmente, la mayoría de la Mesa ha aumentado en uno los miembros de ese organismo, con lo que el PP se quedaría con los seis que reclama por la proporcionalidad del número de diputados de la Cámara, el PSOE tendría tres, Unidos Podemos dos, Ciudadanos uno y el Grupo Mixto otro.

Con esta ampliación, que asegura a Ciudadanos ser la bisagra, el PP solo podría ser superado con la suma del resto de los representantes. Tanto el PSOE como Unidos Podemos estudiarán ahora las posibilidades de recurrir esta aprobación, que ahora deberá ser ratificada por la Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría, y luego se pondría en marcha una resolución que “tiene muchos problemas”, según los socialistas y “es fácilmente impugnable”. El PSOE aduce que la proporcionalidad que exige el PP “para nada era jurídica”. “Hoy no se ha permitido ningún tipo de diálogo y las prisas no pueden convertirse en un trágala para que el PP termine aprobando las cosas en la línea en la que quería”, ha explicado la socialista Micaela Navarro.

Unidos Podemos ha lamentado que se haya interrumpido el proceso de negociación con la pretensión de votar de la presidenta, Ana Pastor. “Nos hemos mostrado muy en contra porque estamos en un momento decisivo para el acuerdo y no era el momento de forzar una votación que quebrara el principio de proporcionalidad del comité de expertos”, ha explicado Gloria Elizo tras la reunión de la Mesa.

Por su parte, Ciudadanos ha defendido la aprobación de la norma, cuyo borrador fue impulsado por el PSOE, Unidos Podemos y el partido de Albert Rivera. “No podemos seguir dilatando la aprobación del concurso porque llevamos prácticamente siete meses en ello”, ha defendido Ignacio Prendes. “Con la composición actual del comité de expertos, el PP no tiene la mayoría. Todas las comisiones que tiene la Cámara se organizan por la representación proporcional, y el PP no tiene la mayoría, como en la Cámara y los grupos minoritarios estarán representados. Para nosotros se cumplen todas las condiciones”, ha explicado Prendes a la salida de la reunión, confiando en que el concurso se pondrá en marcha inmediatamente porque, tras la resolución de las dos Mesas, “ya no hay obstáculos”.

Este martes se ha celebrado también la reunión del consejo de administración de RTVE, la última en la que Sánchez ejercía como presidente de la corporación tras cuatro años al frente del grupo estatal de radio y televisión. A partir del viernes, cuando expira su mandato, dejará de asumir sus competencias ejecutivas. El consejo pasará a estar presidido, de forma rotatoria, por los consejeros. Cambiará cada mes y el primero será elegido por sorteo.

La cuestión clave que se ha planteado en la sesión de este martes es definir sus competencias. Ante la falta de acuerdo, el consejo ha decidido celebrar una nueva sesión del próximo 10 de julio para que el secretario del consejo informe de cuáles son las funciones de la persona que ocupe la cúpula del consejo.

En principio, los consejeros han pactado que las competencias que el órgano de gestión había delegado en el presidente reviertan al consejo, entre ellas, por ejemplo, la elección para ocupar las corresponsalías de radio y televisión, según fuentes del consejo.

Otro de los asuntos polémicos ha sido en qué estado quedan los apoderamientos otorgados a altos directivos, como los responsables de TVE y de RNE. Los consejeros del PP han defendido que dichos apoderamientos son otorgados por la corporación, no por el presidente, motivo por el cual seguirían en vigor. Distinta es la visión del consejero socialista, que vincula los apoderamientos al presidente de RTVE y sostiene que al cesar Sánchez decae la cesión de los poderes que ha otorgado.

Finalmente, se solicitará un informe jurídico a la Abogacía del Estado sobre el alcance de los apoderamientos en las circunstancias concretas de RTVE, una compañía que se quedará sin presidente el próximo viernes.