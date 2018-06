El Supremo rechaza la denuncia de Torrent contra Llarena y otros tres jueces

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, contra Pablo Llarena y otros tres magistrados de la Sala de Apelaciones al no cumplir el requisito de haber sido formulada mediante querella, como exige el artículo 406 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según la sala, este defecto de forma es suficiente para acordar el archivo de las actuaciones. Torrent puede ahora volver a pedir que se actúe contra los cuatro jueces que están instruyendo (Llarena) y revisando (en el caso de los magistrados de la sala que analiza los recursos, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro) la causa abierta contra los líderes del procés pero tendrá que presentar una querella.

Torrent ha afirmado que la Cámara no se "quedará de brazos cruzados" después de que el Tribunal Supremo no haya admitido la denuncia. Torrent ha apuntado que ya se "temía" que el Supremo alegara el defecto de forma paral presentar una denuncia para no aceptarla. El presidente del Parlament sostiene que fueron los letrados del Parlament quienes asesoraron que se siguiera por esa vía. "Intuíamos que el Tribunal se acogiera a esa excusa y ya trabajamos en otras opciones. No nos vamos a quedar pasivos", ha dicho.

El presidente del Parlament presentó la denuncia el pasado 15 de junio después de que en abril, la mayoría independentista en la Mesa del Parlament, aprobara actuar contra los magistrados, al considerar que se estaban vulnerando los derechos políticos de los diputados que estaban en prisión preventiva por supuestos delitos de rebelión y malversación o en Bélgica, a la espera de que la justicia de ese país decidiera sobre su extradición. Inicialmente se planteó presentar una querella, tal y como ahora advierte el Supremo que habría que haber hecho, si bien finalmente Torrent se decantó por una denuncia.

La denuncia presentada recogía los intentos frustrados de investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. Según el texto, mantener en la cárcel a los diputados supone un "ataque contra la división de poderes y el autogobierno” y viola la autonomía organizativa del Parlament tiene autonomía organizativa en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.