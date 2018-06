El Valle de los Caídos: museo o ruina

“La dimensión de nuestra Cruzada […] no puede quedar perpetuada por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse […]. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos […] para que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los héroes y mártires de la Cruzada”, proclamó Francisco Franco en un decreto el 1 de abril de 1940. Así concibió el Valle de los Caídos para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil. Los historiadores Julián Casanova y Santos Juliá y el hispanista Paul Preston coinciden en que su significado no ha cambiado después de la muerte del dictador en 1975 y celebran que la democracia vaya a intervenir en el mausoleo.

“El Valle de los Caídos es el monumento a la victoria del nacionalcatolicismo. Está en su arquitectura, en las palabras que se pronunciaron en su inauguración… Era el monumento al triunfo de la Cruzada sobre un enemigo que había que exterminar y sigue siéndolo”, afirma Juliá. Para Preston, es una anomalía. “No hay en Alemania o Austria monumentos a Hitler ni en Italia a Mussolini”. “Es un monumento de elogio al franquismo, no de reconciliación. Hay una explicación histórica para intervenir”, explica Casanova.

El mausoleo acoge los restos de al menos 33.847 personas. El entusiasmo inicial para que las familias de “los caídos en la Cruzada” trasladaran sus restos fue cayendo y cuando los Ayuntamientos fueron requeridos para informar de la existencia de fosas en el municipio, muchos, como el de Cogul (Lleida), contestaron que sí tenían, “pero son caídos del Ejército rojo”. Franco decidió entonces alimentar su mausoleo con restos de fosas de republicanos. No había una idea de reconciliación. “No sacrificaron nuestros muertos sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar. La antiEspaña fue vencida, pero no está muerta. Periódicamente, la vemos levantar cabeza”, dijo el dictador.

Preston es partidario de trasladar los restos de Franco. “Mientras estén los restos de Franco, seguirá siendo un lugar de peregrinaje para los partidarios de su dictadura”. Juliá no cree, sin embargo, que sea fácil convertir el Valle de los Caídos en algo diferente. “Es imposible resignificarlo, pero tampoco es lógico que siga significando lo mismo. El mejor destino de ese sitio es su ruina. No volarlo, sino dejar que se derrumbe después de exhumar el cadáver de Franco”.

El historiador es partidario de construir además un memorial para todas las víctimas de ambos bandos. “Es una cuestión de Estado”, afirma. “Si no se pudieran identificar y las familias quisieran, podrían ir a ese memorial. Ahí, por supuesto, no caben los restos de Franco, porque no es una víctima, es el vencedor de la Guerra, pero sí los que murieron en los primeros meses bajo la autoridad del Gobierno de la República. La democracia no puede hacer lo mismo que la dictadura: recordar solo a los suyos. Y eso no significa una equiparación de nada”.

El Valle de los Caídos, en cifras N.J. - Alberga los restos de al menos 33.847 personas, según los libros de los monjes benedictinos. -Las obras comenzaron en 1941 y el monumento se inauguró 18 años después, el 1 de abril de 1959. -Trabajaron en su construcción cerca de 20.000 hombres, muchos de ellos, presos políticos. - La cruz que preside el complejo monumental mide 130 metros de altura. - Según Patrimonio Nacional, el coste total de las obras de construcción del Valle de los Caídos fue de 1.086.460.331 pesetas (el equivalente a 247,5 millones de euros hoy).

Ejemplo argentino

Casanova cree prioritario dar una solución a quienes tienen familiares enterrados en el Valle sin su consentimiento. En cuanto a qué hacer después, opina: “Se habla del ejemplo de la ESMA [centro de torturas de la dictadura argentina, hoy centro de memoria], pero está en el centro de Buenos Aires. Esto está muy lejos. Creo que el Valle de los Caídos debería ser un monumento explicado. Es el mejor sitio para contar la simbiosis entre política y religión”. En cualquier caso, cree que el problema va más allá del mausoleo. “La democracia no ha sabido qué hacer con Franco ni en el Valle ni en los libros de texto. Es una anomalía tenerlo ahí, pero da igual sacarlo si no se aborda un cambio profundo en la enseñanza de la historia. Franco murió en la cama, 30 años después que los principales líderes fascistas, pero compartió con ellos crímenes e ideas. No puede blanquearse ese pasado”.

Preston opina que si la democracia no actuó antes fue “por miedo a las posibles reacciones de la derecha”. “El proceso de lavado de cerebro nacional que se hizo en el franquismo ha dejado unas generaciones que todavía tienen una visión muy positiva del dictador”, apunta. Hoy, “con las reformas propuestas y una obra de educación” cree que sería posible democratizar el Valle. “Podría ser a la vez un museo, un centro educativo, explicativo y un lugar de reconciliación, ya que es un lugar donde hay cadáveres de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil española”.