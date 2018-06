El Gobierno desbloqueará RTVE con un decreto si no hay pacto

La decisión está tomada: el Gobierno de Pedro Sánchez no permitirá que RTVE quede en el limbo este viernes 22, cuando decae el mandato de José Antonio Sánchez. Hasta el último momento se busca un pacto con el PP y los demás grupos para elegir un sucesor, pero si la situación sigue bloqueada el 22, el Gobierno ya estudia jurídicamente las alternativas legales, incluido un real decreto que arregle la situación, según fuentes del Ejecutivo. No es la opción preferida, pero se justificaría con que evita el vacío de poder en un organismo clave.

El bloqueo de RTVE se ha convertido en una cuestión prioritaria para el Gobierno. El presidente confirmó anoche en su entrevista en la televisión pública su intención de desbloquear la situación del ente incluso en caso de que no se alcance un pacto. El jefe del Ejecutivo reclamó en su intervención a los grupos políticos de la Cámara Baja que “ponga en marcha la elección de miembros del consejo de administración de RTVE” esta misma semana. “Si no lo hace, el Gobierno no va a mirar hacia otro lado”, recalcó.

El presidente ha pedido alternativas legales y políticas para salir del bloqueo y la gestión ha recaído en la vicepresidencia, que dirige Carmen Calvo. Oficialmente, desde allí solo señalan que están buscando una solución urgente porque la situación es insostenible. Este martes es un día clave porque la mesa del Congreso se reúne para estudiar la aplicación de la reforma de 2017 que exige un concurso público para elegir al sucesor. Y además hay Consejo de RTVE, el último del actual presidente del organismo. Allí está previsto que anuncie que su puesto decae y que él se quedará como consejero.

Una reforma de ida y vuelta Ley de 2006. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desgubernamentalizó RTVE en 2006 con una ley que obligaba a elegir al presidente y al consejo de administración con una mayoría parlamentaria de dos tercios. Luis Fernández fue el primer presidente nombrado con el consenso del PSOE y el PP. Decreto ley de 2012. La victoria de Mariano Rajoy llevó aparejada la primera reforma de la ley socialistas. Ante la falta de acuerdo para designar al nuevo presidente de RTVE, el PP cambió la normativa por decreto ley, fijando que si el candidato no lograba el respaldo de dos tercios del Congreso, bastaría con la mayoría absoluta. El PP, solo con sus votos, nombró a Leopoldo González-Echenique y, tras la dimisión de este, a José Antonio Sánchez. Reforma de 2017. RTVE recupera el consenso parlamentario. Los partidos acuerdan que la cúpula sea elegida por concurso público con mayoría de dos tercios en primera votación y mayoría absoluta y el apoyo de al menos la mitad de los grupos en segunda ronda.

Hay secretismo sobre la decisión que se tomará, pero fuentes del Ejecutivo señalan que el decreto no solo está encima de la mesa sino que ya se ha estudiado con los expertos jurídicos. La cuestión fue un asunto central en la agenda del Gobierno ayer y monopolizó las reuniones de expertos y dirigentes políticos durante todo el día, en especial en la vicepresidencia, que centraliza todo.

La fórmula no está ultimada, pero los expertos ven dos soluciones posibles. O se aprueba un decreto que desarrolle la ley de 2017 ante el bloqueo que hay en el Congreso, algo que tendría un fuerte coste político pero sería una salida rápida —luego habría que convalidarlo en el Congreso y buscar los votos para hacerlo, pero entraría en vigor inmediatamente y RTVE tendría un nuevo presidente con rapidez— o se busca otra fórmula compleja: elegir un nuevo presidente en el Parlamento aplicando la ley de 2012, la del PP, que solo exige mayoría absoluta. Los expertos entienden que al estar bloqueada la aplicación de la nueva ley, de 2017, en el punto de la elección del presidente, está en vigor la de 2012. En cualquier caso, el decreto sería algo temporal para evitar el vacío de poder hasta que se puede hacer una elección pactada entre todos.

El PSOE intenta hasta el último momento un acuerdo con el PP para desbloquear la situación. Adriana Lastra, portavoz del PSOE, y Rafael Hernando, su homólogo del PP, mantenían conversaciones para buscar una salida. El vacío de poder en el PP, en pleno proceso congresual, tampoco ayuda para acercar posturas.

La Mesa del Congreso tiene como punto 3 del orden del día el asunto de RTVE. Hasta ahora no hay acuerdo porque el PP, con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la cabeza, reclama 6 de los 12 puestos del comité de expertos que debería evaluar a los candidatos. El PP apela a la mayoría que tiene en el Senado para reclamarlos. La última oferta que todos los grupos le hicieron al PP era la de pasar a 14 miembros y que ellos tuvieran seis. Algunos confiaban en que finalmente los populares aceptarían, pero este lunes por la noche desde la presidencia del Congreso ha insistido en que la proporcionalidad es básica en las Cámaras y los números dan que al PP le corresponden 6 de 12. Si dependiera solo el Congreso sería diferente, pero ellos insisten en que RTVE depende de una comisión mixta de las dos Cámaras. Los demás grupos insisten en que el PP no puede tener la mitad de los miembros porque eso no responde a la realidad plural del Parlamento ni a los votos de los españoles.

Oficialmente, todos los grupos apuestan por un acuerdo. Pero en privado, si no se logra, algunos de ellos, sobre todo Podemos, sí aceptan la posibilidad de resolver el asunto por decreto si el bloqueo sigue después de la reunión de la mesa de hoy.

La nueva ley, que parecía resolver el problema, se aprobó hace ya ocho meses con el aplauso de los trabajadores de RTVE, pero desde entonces no se ha avanzado nada. RTVE sigue en manos del PP, un partido que no parece dispuesto a ceder el control de este poderoso instrumento informativo.

Cuestionado por la oposición, rechazado por los sindicatos y criticado por los periodistas de la corporación, José Antonio Sánchez había pedido al PP que demorara su relevo hasta, la menos, haber cumplido su mandato. “No quería pasar a la historia como un presidente al que echan del cargo”, explican fuentes de la compañía.

Mandato de seis años

Este plan se ha cumplido milimétricamente. El mandato previsto en la ley (seis años, para evitar que coincida con la duración de una legislatura) expira el próximo viernes y, en esa fecha, el presidente del ente no tendrá sucesor. Durante la reunión del consejo de administración de finales de mayo, recordó que por “imperativo legal” a partir del día 22 solo podrá seguir ejerciendo sus funciones de consejero.

Se abrirá así un periodo de interinidad similar al que se produjo en julio de 2011 tras la dimisión de Luis Oliart. La presidencia fue entonces desempeñada cada mes y de forma rotatoria por los distintos consejeros. RTVE quedó paralizada, sin capacidad operativa para llevar a cabo una gestión eficiente. “A partir del viernes quedaremos en el limbo. No tendremos capacidad ejecutiva”, afirma Marisa Ciriza, miembro del consejo de administración de RTVE desde junio de 2012 a propuesta del PP. Eso es precisamente lo que esta vez el presidente del Gobierno ha decidido impedir por las buenas o por las malas.