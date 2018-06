Los 10 ‘selfies’ de Igor el Ruso antes de matar a tres personas

Con gorro y sin él. Con una pistola en la mano. A veces, embozado y con ropa militar. Incluso, sonriente y haciendo el signo de la victoria. Norbert Feher, más conocido como Igor el Ruso, el delincuente de origen serbio detenido el pasado mes de diciembre como presunto autor de la muerte de dos guardias civiles y un ganadero en Teruel, tenía en su poder cuando fue arrestado diversos equipos informáticos, teléfonos móviles y dispositivos de memoria que durante meses han sido analizados por los investigadores para encontrar nuevas pruebas sobre sus andanzas por España e Italia, donde también se le reclama por varios asesinatos. En una tarjeta de memoria localizado en el interior de una cámara Go-Pro que le fue intervenida, los agentes localizaron numerosas fotografías y vídeos tomados por él mismo que permiten observar su paso por zonas rurales de Huesca poco antes de cometer el triple crimen.

El informe de la Guardia Civil -fechado el pasado 24 de abril pero que ha permanecido secreto hasta hora-, los agentes recogen diez selfies y seis vídeos que muestran el paso del delincuente por esta comunidad. En las primeras tres primeras se le ve posando con gorro militar y gafas de sol en un terreno de "escasa vegetación" y llano "con alguna que otra elevación del terreno" que los agentes concluyen que son las tierras cercanas a Fraga (Huesca). Una sospecha que los agentes confirman al detectar que en otras imágenes se ve una fábrica de pienso de la zona y en la que el propio Igor el Rus viste una camiseta de una empresa porcina de esa localidad. "Se desconoce dónde y cómo pudo hacerse con dicha camiseta", destaca el informe policial. En varias de estas fotografías, Igor el Ruso empuña la pistola Smith & Wesson con la que asesinó a los dos guardias civiles y el ganadero.

Otro bloque de imágenes muestra el paso de Feher por las cercanías del pantano de Mequinenza y por los alrededores de las localidades de Escatrón (Zaragoza), Castelnou, Andorra y Albalate del Arzobispo (estas tres en Teruel). En algunas de ellas se observa el saco de dormir que utilizaba para pernoctar en el campo y que había sido sustraído en noviembre de 2017 en los alrededores. Los agentes también recuperaron las imágenes que se tomó a sí mismo con una capucha y gorro de camuflaje en las ruinas de un "masico" (pequeña edificación agrícola típica del campo aragonés) situado en la zona de El Ventorrillo, en el término municipal de Andorra y a escasa distancia del lugar donde se produjo el triple crimen. Las fotografías muestran también la cantidad de enseres con los que se desplazaba a bordo de una bicicleta e, incluso, una imagen en la que aparece apuntándose en la sien con una de las pistolas que portaba. Todo ello, a cobijo de lo que parece una cueva natural.

El informe de la Guardia Civil también muestra media docena de vídeos en los que Igor el Ruso se graba a sí mismo hablando en castellano. En algunos aparece intentando hacer funcionar la cámara. "No puede encenderse. ¿Está funcionando o no? [...] sí, sí, sí no de funcionar así, je, je, pito, coño", se le escucha hablar en uno de ellos. En otro, se le oye comentar el paisaje que va cruzando: "Mira una carretera en el medio del campo, sin señales. Es un cruce de mierda. En el otro lado no hay nada, has visto. Mucha basura, mira los árboles con un tubo, pero bonito los ves allí, qué mierda".

En un tercero, se le observa señalar con su mano izquierda -en cuya muñeca cuelga una pequeña cruz- el horizonte y mostrarse sorprendido por la extensión de la tierra que se abre ante él. "Ostia, mira este paisaje, inmenso, grande, polla que no me importa mirar qué cosas [...] Es por allí, este no sé cómo es, creo que Calanda Samper o Samper de Calanda, cómo se llame. No sé. Parece algo. Algo hay. Parece Bosnia Herzegovina". En dos más, destaca la aridez del terreno que cruza y la existencia de árboles en sitios que considera inverosímiles: "Mira dónde han plantado un árbol, en el medio de la roca [...] que maravilla, que belleza, no es el único como ves. Allí hay otro, está creciendo, guapo, guapo padre celeste. Qué maravilla".

Tras analizar todas las imágenes, los agentes concluyen que no se puede saber solo por ellas ni cómo ni cuándo Feher entro en España, pero que una vez asentado en la provincia de Huesca utilizó como medio de transporte la bicicleta que le intervinieron cuando fue detenido. El informe también destaca que ninguna imagen o indicio apunta a que estuviera acompañado ni tampoco a que recibiera apoyo o ayuda de otras personas. El documento concluye que Feher estaba de paso en Aragón y que su destino final era Madrid. "En uno de los mapas intervenidos tenía marcada una ruta que discurría desde el sur de Francia hasta la capital de España", destacan los agentes. En dicho mapa estaban marcados las localidades oscenses donde se ha detectado su presencia y donde cometió el triple crimen.