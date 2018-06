El Gobierno garantiza que exhumará a Franco

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Victor J Blanco ©GTRESONLINE. En vídeo, declaraciones del portavoz de la ejecutiva socialista, Óscar Puente.

La memoria histórica es un "asunto clave" para el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, de forma que el Ejecutivo va a tratar de desarrollar la Ley de memoria de 2007, ha garantizado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, este lunes a su llegada a la reunión de la ejecutiva socialista. El Gobierno va a ir "paso a paso" en este ámbito pero sí tiene una decisión tomada para proceder a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Las iniciativas para desarrollar la ley, dentro de las que la exhumación del dictador se considera prioritaria, se abordarán "en el plazo más breve posible", ha señalado el portavoz de la ejecutiva socialista, Óscar Puente, en comparecencia de prensa en Ferraz. El portavoz no ha detallado la fórmula legal con la que se aprobará la exhumación. Se buscará consenso para estas medidas pero aunque no lo haya el Gobierno "cumplirá sus compromisos".

"Daremos cumplimiento a lo que el Congreso ya decidió que se hiciera", ha señalado la vicepresidenta antes de la reunión de la ejecutiva del PSOE. Se refería Carmen Calvo a la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso en mayo de 2017, en la que se instaba al Gobierno a ampliar la Ley de memoria histórica para, entre otras cosas, exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. La iniciativa, del PSOE, salió adelante con la única abstención del PP y ERC. Tras derogar de facto la ley de memoria de 2007 al dejarla sin dotación presupuestaria, el Ejecutivo de Rajoy vetó el pasado marzo esa reforma de la ley de memoria que planteaba al PSOE por el gasto que implicaba.

En comparecencia de prensa tras la ejecutiva socialista el portavoz ha detallado que el Gobierno y el PSOE quieren convertir el Valle de los Caídos en un lugar de conmemoración y "no de exaltación de la dictadura". "Un Gobierno de todos no puede aceptar esos símbolos de exaltación de una dictadura condenada por la historia", ha argumentado Puente.

La exhumación de Franco es el asunto más prioritario de las medidas a tomar en relación a la memoria histórica, mientras el resto de iniciativas se irá tomando "de forma paulatina". "Es evidente que uno de los asuntos más claros es el traslado y la exhumación [del dictador]. En esa cuestión la decisión está bastante clara", ha explicado Puente.

La ejecutiva socialista presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ha abordado los plazos en los que actuará el Gobierno, pero el portavoz del PSOE ha defendido que aunque no sea urgente sí "es el momento de tomar estas decisiones". "Sin urgencias, sin precipitaciones, pero las vamos a tomar", ha apostillado.

El Gobierno de Pedro Sánchez buscará el máximo consenso posible pero no frenará la iniciativa si no están todos los grupos conformes, toda vez que el impulso a la memoria histórica es uno de los compromisos más relevantes que adoptó el 39 congreso del PSOE. Los socialistas ya intentaron en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacar al dictador del mausoleo, pero finalmente no lo hicieron.