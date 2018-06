El barco ‘Aquarius’ en directo, últimas noticias de la ‘Operación Esperanza’

EL PAÍS

Ábalos afirma que no habrá "excepciones" con los migrantes del Aquarius. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este sábado que los 629 migrantes rescatados por el buque Aquarius, que atracará mañana en Valencia, tendrán una autorización especial de un mes, pero a partir de ahí se les tratará con la legalidad en la mano "sin excepciones". "No podemos hacer otra cosa", ha señalado Ábalos al referirse al rescate de decenas de inmigrantes en los últimos días en la zona del Estrecho. "Por tanto, que nadie se ponga nervioso, que esto no es un problema de inmigración sino de hacer frente a una situación en la que había que decidir entre "salvar a una gente o dejar que muriera. No hay más", ha aseverado. Sin embargo, hace dos días, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que la ley posibilita un trato específico para casos como el del Aquarius y ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijo que España "no puede descartar nada" en cuanto al trato y el tipo de protección que recibirán estas personas. (EP)