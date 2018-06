Torra critica que Sánchez no priorice su reunión a la del resto de presidentes

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con los presidentes autonómicos siguiendo el orden de antigüedad de los Estatutos de Autonomía —empezando, por tanto, con el vasco Iñigo Urkullu— no sentó este viernes nada bien en la Generalitat. El president Quim Torra lamentó que no se le diera a él preferencia y que “se le sitúe en el paquete de las comunidades autónomas”. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, no precisó cuándo comenzará la ronda de encuentros.

“La relación entre Cataluña y el Estado español tiene que ser bilateral, de gobierno a gobierno. Si el Gobierno del PSOE considera que no es urgente reunirnos y nos sitúa en el paquete de las comunidades autónomas significa que no ha entendido nada de nada”, tuiteó Torra este viernes, poco después de que trascendiera cuál sería el criterio del presidente Pedro Sánchez para entrevistarse con los presidentes autonómicos.

Según explicó Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el lehendakari Iñigo Urkullu será el primero en verse con Sánchez. La reunión con Torra sería la segunda en la lista. Cerrarán la ronda el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y los de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda.

La portavoz no aclaró cuándo comenzará esa ronda de contactos, si bien aseguró que la idea es que se inicien “antes del verano”, es decir, dentro de una semana. Celaá sí insistió en la importancia de los encuentros, pues el Gobierno considera que con ellos se produce una vuelta al diálogo después de una etapa en la que “ha estado bastante cerrado”. De las reuniones, agregó la ministra portavoz, deben salir agendas de trabajo conjuntas para “arreglar, mejorar, acordar”.

El tono agrio con el que Torra respondió a la decisión del Gobierno contrasta con la disposición que había mostrado este viernes mismo por la mañana, antes de saber cuál sería el orden de los encuentros. “Cuando el Gobierno quiera que nos sentemos en la mesa a hablar, como dice la canción, lo dejo todo y vamos a La Moncloa a hablar”, había dicho el president durante una conferencia que pronunció en el Encuentro Empresarial en el Pirineo, que se celebra en La Seu d’Urgell (Lleida).

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, aseguró incluso el pasado lunes, tras la reunión del Ejecutivo catalán: “La reunión nos da igual si es la primera o es la última. Nos interesa más de qué se hablará y que se reconozca la situación que hay en Cataluña”. El encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra está siendo preparada por la propia Artadi y la ministra de Política Territorial y Función Pública, la socialista catalana Meritxell Batet.

Por otra parte, la Generalitat anunció este viernes que el president Torra se reunirá este próximo lunes con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.