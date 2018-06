El barco ‘Aquarius’ en directo, últimas noticias de la ‘Operación Esperanza’

EL PAÍS

Los migrantes del Aquarius tendrán un permiso de estancia de 3 meses, aunque no se descarta que algunos vayan a CIE. Los 630 migrantes rescatados por el Aquarius y que viajan hacia Valencia entrarán en el país invitados por el Gobierno español por razones humanitarias y contará con un permiso inicial de estancia de 90 días, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del operativo. No obstante, no se descarta que, una vez identificados, algunos de ellos sí vayan a Centros de Internamiento (CIE) para ser devueltos, en el caso, por ejemplo, de que tengan antecedentes penales o prohibida la entrada en el territorio. En todo caso, las mismas fuentes explican que el hecho de estar en el Aquarius se considera una circunstancia especial para todos ellos, independientemente de su nacionalidad o historia personal. En total, viajan personas de 26 nacionalidades diferentes. Una vez que lleguen a España, serán identificados y ubicados en espacios de acogida de ONG y ayuntamientos, salvo aquellos que sean internados en los CIE. (EP)