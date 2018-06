Veintidós meses tras las huellas del asesino de Diana Quer

La madre de la joven desaparecida Diana María Quer, muestra en el móvil la foto de su hija. Foto: EFE (Óscar Corral). ATLAS

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, autor confeso de la muerte de la joven madrileña Diana Quer, ha salido este viernes de la cárcel de Pontevedra en la que permanece en prisión provisional para participar en la reconstrucción de la muerte de la joven. Estos son los principales hitos del caso:

2016

22 de agosto. Diana no llega a dormir

A la joven Diana Quer se le pierde la pista cuando volvía al chalé familiar en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) tras ir a las fiestas del pueblo. Su madre, Diana López-Pinel, asegura que habló por última vez con ella a las 1:21 para preguntarle si iba a buscarla. Diana le contestó que no hacía falta y que regresaría en un rato, pero por la mañana no había rastro de ella en su habitación. Las primeras indagaciones apuntan que fue vista sobre las 02:30 andando por el paseo marítimo de A Pobra. Según la investigación, el último whatsapp que envió fue a un amigo suyo de Madrid a las 02:43.

23 de agosto de 2016. Comienza la búsqueda

Policía Local, voluntarios de protección civil, familiares y amigos comienzan la búsqueda en A Pobra, Porto do Son, Boiro y Ribeira tras formalizar la madre la denuncia por desaparición.

24 de agosto. La familia piensa en secuestro

La familia de Diana cree que se trata de una “retención ilegal”. Sus padres, que están divorciados, aparecen juntos ante la prensa. La Guardia Civil pide colaboración en las redes sociales.

25 de agosto. La carta de Valeria

Los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas y utilizan perros en la búsqueda. Valeria, la hermana de Diana, escribe una carta en Facebook en la que pide que vuelva a casa “sana y salva”. “Si apareces te juro que te mato, te mato con todos los besos y abrazos que no te he dado”, escribe Valeria.

Voluntarios durante una de las batidas de búsqueda de Diana por el entorno de su lugar de veraneo. EFE

26 de agosto. La pista de los feriantes

El delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, explica que todas las líneas de investigación están abiertas y que la búsqueda está centrada en A Pobra, ya que las últimas informaciones sitúan a Diana en la zona donde los feriantes tenían instaladas sus barracas y ella mandó un whatsapp a una amiga contándole que uno le había dicho “Morena, ven aquí”.

29 de agosto. Salió sin DNI ni tarjetas

La Infantería de Marina se une a la búsqueda. El caso está bajo secreto de sumario, pero se filtra que Diana no se llevó su DNI, lo que convence a la familia de que no se fue voluntariamente.

30 de agosto. Ni fuga ni secuestro

El padre de Diana declara que para la Guardia Civil “hay dos líneas que pierden mucho peso”: la fuga voluntaria y el secuestro a cambio de una recompensa.

31 de agosto. Investigación en Madrid

La Guardia Civil toma declaración en Madrid a varias personas del entorno de Diana, dado que la joven vive en Pozuelo y estudia en Boadilla.

Juan Carlos Quer, el padre de Diana. Óscar Corral

1 de septiembre. La madre pierde la custodia de Valeria

Juan Carlos Quer, el padre de Diana, confirma que un juzgado ha retirado la custodia de Valeria, su hija pequeña de entonces 16 años, a su madre. Una decisión que llega “muy muy tarde".

6 de septiembre. Diana subió a un coche

Gracias al análisis de la posición de su móvil, la Guardia Civil infiere que Diana se movió en coche poco antes de las 04:00 del 22 de agosto. Después, el móvil se apaga. Tras haber mantenido otra versión, su madre admite que el día de la desaparición pudo pasar por casa a cambiarse de ropa sin que ella se diese cuenta porque estaba dormida. La Guardia Civil ya lo sospechaba.

12 de septiembre. Interrogatorio a la madre

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interrogan a la madre de Diana durante varias horas en su domicilio. Fuentes de la investigación aseguran que hay inconsistencias en su testimonio.

23 de septiembre. La Guardia Civil activa el móvil

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, confirma que la Guardia Civil ha activado el móvil de Diana Quer para “acceder a la información” que contiene el aparato.

28 de septiembre. Testigos la vieron en Lugo

Varios testigos aseguran haber visto a la joven en un restaurante y una librería de los concejos de Castroverde y Pedrafita (Lugo) a mediados de septiembre acompañada de un hombre mayor que ella que hablaba en inglés.

Lugar en el que fue encontrado el teléfono móvil de Diana. EFE

27 de octubre. Un mariscador encuentra el móvil

Después de meses de escasos avances en la investigación, un hombre que buscaba berberechos bajo el puente de la autovía de O Barbanza en Boiro, encuentra el teléfono móvil de la joven, un iPhone 6 de color blanco, muy cerca del lugar en el que se captó la última actividad del aparato.

Fuentes de la Guardia Civil apuntan en que hay "al menos un sospechoso": el conductor del vehículo en el que supuestamente se subió la joven y con el que llegó a Taragoña, lugar en el que se perdió su rastro.

2017

7 de abril. Detenida la hermana por amenazar a la madre

Diana López Pinel llama a la policía para denunciar que su hija Valeria, de 17 años, está fuera de sí y la amenaza de muerte con un palo. La menor es detenida e interrogada y queda en libertad horas después.

19 de abril: El juez archiva la causa

El juez instructor Félix Isaac Alonso levanta el secreto y acuerda el archivo provisional de la causa "por no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada".

6 de julio. Móvil desbloqueado

La Guardia Civil anuncia que ha desbloqueado el iPhone 6 de Diana que un mariscador encontró el 27 de octubre de 2016 en una ría en las inmediaciones del muelle de Taragoña, en la localidad coruñesa de Rianxo. El logro se atribuye a la empresa israelí Cellebrite, que evita confirmarlo.

Tramo al final del paseo litoral de A Pobra en el que se pierde la pista de Diana Quer.

22 de agosto. Reconstrucción de los últimos pasos

Un año después de la desaparición, los investigadores regresan al punto en el que se perdió la pista de Diana para tratar de reconstruir sus últimas horas. La única certeza que tienen tras meses de investigación es que ha sido un acto planificado por terceras personas en un terreno conocido para ellas.

29 de diciembre. Detenido el principal sospechoso por otro caso

El intento de secuestro de una joven supuestamente perpetrado por el principal sospechoso de la desaparición de Diana Quer, contra quien no se pudieron reunir pruebas, abre una nueva vía de resolución del caso.

31 de diciembre. La Guardia Civil localiza el cadáver de Diana Quer

La Guardia Civil ha localizado el cadáver de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida en agosto de 2016, después de que José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, confesara el crimen. Según informan puentes policiales, El Chicle ha señalado a los agentes el lugar donde abandonó el cuerpo, en la parroquia de Rianxo (al sur de la provincia de A Coruña).

1 de enero. Prisión incomunicada y sin fianza para El Chicle

El autor confeso de la muerte de la joven madrileña es trasladado a la cárcel de Teixeiro (A Coruña) para cumplir prisión provisional incomunicada y sin posibilidad de fianza. La juez de guardia lo considera sospechoso de la detención ilegal y el homicidio doloso de Diana Quer. El arrestado se negó a declarar ante la magistrada de guardia.

Abuín con la cabeza cubierta durante el registro de su casa. OSCAR CORRAL

2 de enero. La Guardia Civil no descarta más denuncias de agresiones

Después de la detención de José Enrique Abuín, las autoridades policiales comenzaron a rastrear en busca de pistas de antiguos casos de agresiones sexuales sin resolver de tiempo atrás; en concreto, entre el año 2005 —año en que fue denunciado por su cuñada por una supuesta violación— y agosto de 2016, fecha de la desaparición de Diana Quer.

4 de enero. El Chicle se niega a declarar por segunda vez

El juez Félix Isaac Alonso, titular del juzgado de Instrucción 1 de Ribeira, ratifica la prisión incomunicada y sin fianza y atribuye a Abuín los presuntos delitos de detención ilegal, "homicidio o asesinato" y contra la libertad sexual de Diana Quer. Abuín se negó a declarar nuevamente como ya hiciera en la comparecencia del 1 de enero. Sin embargo, su esposa sí contestó a todas las preguntas del magistrado.

11 de enero. La autopsia revela que la joven murió estrangulada

Diana Quer murió estrangulada, según el informe preliminar de la autopsia, que descarta que fuera atropellada de manera accidental. El estudio concluye inicialmente que la muerte se produjo por estrangulamiento, aún no se ha podido determinar si este fue ejecutado con las manos o con una brida como las que aún ataban las manos de la joven cuando su cadáver fue rescatado el pasado 31 de diciembre de un aljibe de una nave abandonada de Rianxo.

José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, cambió su versión ante el juez instructor. Según su nuevo relato, estranguló de forma "involuntaria" a la joven madrileña y no la atropelló, como había dicho en sus declaraciones de fin de año en los calabozos. Durante su interrogatorio ha exonerado de toda responsabilidad a su esposa y a cualquier otra persona y ha dicho que actuó solo aquella madrugada del 22 de agosto de 2016 en que desapareció la joven de 18 años.

El Chicle asiste a la reconstrucción de la desaparición y muerte de la joven madrileña, una prueba solicitada por la fiscalía y la acusación particular. Para ello, ha vuelto a salir de la cárcel pontevedresa de A Lama en la que permanece en prisión provisional. Se trata de una prueba solicitada tanto por la fiscalía como por la acusación particular, que ejercen los padres de Quer, ante el juez de Ribeira que instruye la causa y a la que la defensa de Abuín Gey no se negó.