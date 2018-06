El Chicle participa hoy en la reconstrucción de la muerte de Diana Quer

El autor confeso de la muerte de la joven madrileña Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, asistirá este viernes a la reconstrucción de la desaparición y muerte de la joven madrileña, una prueba solicitada por la fiscalía y la acusación particular. Para ello, volverá a salir durante unas horas de la cárcel pontevedresa de A Lama en la que permanece en prisión provisional. Se trata de una prueba solicitada tanto por la fiscalía como por la acusación particular, que ejercen los padres de Quer, ante el juez de Ribeira que instruye la causa y a la que la defensa de Abuín Gey no se negó.

El trasladado de Abuín Gey está previsto la mañana de este viernes para ser conducido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira (A Coruña), que fijó para este 15 de junio la diligencia de reconstrucción de hechos en la causa sobre la muerte de Diana Quer.

En mayo, el juzgado instructor acordó nuevas diligencias, entre las que se incluye esta reconstrucción de hechos, así como una simulación virtual de la trayectoria que realizó El Chicle el día de la desaparición de la chica. Estas nuevas diligencias han sido acordadas tras la solicitud realizada tanto por la fiscalía como por la acusación particular, ejercida por los padres de la joven.

A principios de mayo, El Chicle aceptó por primera vez prestar declaración ante el juez que instruye la causa por la muerte de Diana Quer, Félix Isaac Alonso, y lo hizo para cambiar su versión. Según su nuevo relato, estranguló de forma "involuntaria" a la joven madrileña y no la atropelló, como había dicho en sus declaraciones de fin de año en los calabozos.

Durante su interrogatorio, exoneró de toda responsabilidad a su esposa —inicialmente también investigada en la causa— y a cualquier otra persona y dijo que actuó solo aquella madrugada del 22 de agosto de 2016 en que desapareció la joven de 18 años en el pueblo donde veraneaba, A Pobra (A Coruña). Su cadáver fue hallado 16 meses después sumergido en un pozo de una nave abandonada del vecino pueblo de Rianxo.

El magistrado Anido convocó a las partes el 4 de mayo para informarles de que el procedimiento será juzgado por un jurado popular y concretar las imputaciones. Abuín Gey está imputado por los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual. La acusación de agresión sexual se mantiene pese a que la autopsia realizada al cuerpo de la muchacha no ha podido demostrar este delito, aunque tampoco descartarlo.