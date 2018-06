Dos personas murieron en el rescate de los migrantes del ‘Aquarius’

Dos varones, uno de Sudán y otro de Nigeria, se ahogaron en la dramática operación del sábado pasado en plena noche, cuando rescataron a 229 personas de una patera que se quebró y de otra que casi se hunde, según confirmaron anoche las ONG que operan el barco humanitario. Inmediatamente después recogió a 400 migrantes más que le fueron transferidos por la Guardia Costera italiana.

Estas 629 personas son las que, después de que las autoridades cerraran los puertos, viajan rumbo a Valencia (España) en tres embarcaciones. La demora en confirmar los fallecimientos obedece a que los esfuerzos por encontrar un puerto seguro que aceptara a los huéspedes de este barco humanitario ha impedido a los humanitarios entrevistar a los supervivientes y cruzar sus testimonios hasta ahora.

Aquella noche unas 40 personas tuvieron que ser sacadas directamente del agua por los rescatadores de SOS Mediterraneé cuando la precaria lancha en la que estaban a la deriva se le rompió la quilla y empezó a hundirse.

La flotilla del Aquarius y dos barcos militares italianos han hecho al caer el sol una parada frente a las costas de Cerdeña (Italia) para recibir nuevos suministros de la Guardia Costera italiana para atender a los 106 inmigrantes y refugiados a bordo. Han traído algunos alimentos y, a petición de las ONG que operan el barco, también juguetes para la decena de niños: muñecas y camiones. El barco ha tenido que modificar su ruta para evitar la mala mar y el mal tiempo que la noche anterior causaron estragos entre los huéspedes del barco, que sufrieron graves mareos y vomitonas. Nunca antes de estos agitados días habían estado en medio del mar. El buque tiene previsto cruzar el estrecho de Bonifacio de madrugada y enfilar este viernes en línea recta hacia Valencia. Ese desvío demorará la llegada hasta el domingo por la mañana, según SOS Mediterraneé.

Este viaje a un puerto seguro en España aleja de la zona de rescates frente a Libia a tres de los barcos que habitualmente rastrean la zona.

Un barco de la Marina de EE UU que rescató a 41 supervivientes y 12 cadáveres de una patera el lunes abandonó este jueves los cuerpos en alta mar porque carece de frigorífico, según informa el periódico italiano La Reppubblica. El navío sigue buscando un puerto donde desembarcar a los que salvó en una operación en la que las autoridades italianas no participaron. El caso ilustra la compleja situación que ha generado la decisión del Gobierno italiano de cerrar sus puertos al barco de SOS Mediterraneé y MSF porque las pateras no han dejado de zarpar de Libia. Y si no están las ONG aumentan las probabilidades de que los guardacostas italianos, otros navíos militares o los barcos mercantes se topen con los naufragios y en cumplimiento de la ley del mar deban rescatarlos.

Médicos Sin Fronteras tenía previsto hacer un nuevo recuento este jueves a última hora para subsanar los errores que pudiera haber propiciado el caos de los últimos días. Las embarazadas ya no son siete. “Son seis porque a una de las que declaró estarlo le hemos hecho varios test de embarazo y han dado negativo”, revela el médico.