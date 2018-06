La Generalitat reabrirá de manera inmediata cinco delegaciones en el exterior

La Generalitat desanda parte del camino recorrido con la aplicación del artículo 155. El consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, ha anunciado este jueves en Bruselas la inminente vuelta a la actividad de las delegaciones catalanas en Londres, Roma, Berlín, Ginebra y Estados Unidos, que ahora estará ubicada en Washington en lugar de Nueva York. Todas ellas fueron clausuradas tras asumir el Gobierno español el control del Govern el pasado octubre. Según las previsiones de Maragall, las sedes estarán operativas en un plazo de "dos o tres semanas". Su función no se limitará a la promoción comercial de la comunidad autónoma; la intención es que sean entes activos en el debate público de los países donde se instalen, lo que quiere decir que no rebajarán el perfil político que mantenían antes de su cierre. "Trataremos de avanzar desde el punto en que estábamos el 1 de octubre", ha afirmado el titular de Exteriores.

Esa primera fase de aperturas, calificada por Maragall de "urgente", irá seguida, según los planes del mandatario catalán, de otras dos de consolidación y expansión. En ellas se contempla la inauguración de una oficina en París. Además de otras en ciudades sin concretar de Portugal, países nórdicos, y los Balcanes. A más largo plazo pero antes de que acabe el año, la estrategia exterior incluye la presencia de la Generalitat en el Mediterráneo, Oriente Medio, Asia, América Latina y el Magreb. "La consellería de Acción Exterior será coherente con su denominación, es decir, actuará. Estará presente en todas las instancias y escenarios donde se puedan defender intereses catalanes, también en los debates europeos", ha asegurado.

Maragall ha aprovechado su visita a la capital belga para reunirse con los exconsejeros Toni Comín y Meritxell Serret, ambos con acusaciones pendientes de resolver en España. Después se vio con el personal de la delegación de la Generalitat en Bruselas. Desde esta embajada, situada a escasos metros de las instituciones comunitarias, y la única que sobrevivió al cierre masivo decretado por el Ejecutivo, Maragall ha criticado el respaldo europeo a las autoridades españolas. "La Comisión no es Europa", ha señalado. Para el representante del Govern, la posición de Bruselas contrasta con la de la sociedad civil. Cree que en el ámbito universitario, las organizaciones políticas o la justicia, la sensibilidad es muy distinta a la demostrada desde los atriles gubernamentales. En su opinión, el aliento continental a España responde a un mero intercambio de favores, y lo ha comparado con la ley del silencio que impera entre clanes mafiosos. "Europa es una omertá: hoy por ti, mañana por mí".

En su primera comparecencia desde la representación en Bruselas, se ha dirigido a Josep Borrell. El responsable de Exteriores nombrado por Pedro Sánchez ha fijado entre sus prioridades revertir "el daño ocasionado a la imagen de España" internacionalmente. "Espero que el trabajo del ministro de Exteriores no consista en contrarrestar nuestro discurso. Yo no quiero contrarrestarle. Nuestro objetivo es participar y tener una posición en los temas europeos", aseguró Maragall. El político nacionalista no quiso valorar el estado actual de la opinión pública europea respecto a la cuestión catalana, la denominada batalla del relato. "No sé quién va ganando, pero sé que vamos a ganar".

En un mensaje donde ha explicado que el objetivo final sigue siendo construir la República, Maragall ha defendido la autonomía de los organismos exteriores de la Generalitat respecto al Gobierno español. "Nuestra relación no es de dependencia ni de subordinación. Tenemos competencias y las desplegaremos".