La defensa de Juana Rivas planteará suspender el juicio por la fuga con sus hijos

Todo está preparado para que este jueves, a las 9.45 de la mañana, se inicie el juicio contra Juana Rivas por la presunta sustracción hace dos años de sus dos hijos menores, a quienes trasladó de Italia a España y nunca más llevó de vuelta al hogar familiar en Carloforte (Cerdeña, Italia). Sin embargo, sus letrados tienen previsto no comparecer ante el tribunal, o comparecer solo para solicitar un aplazamiento, sin ejercer la defensa efectiva de su cliente. Rivas nombró a dos abogados en agosto pasado. Uno de ellos está de baja laboral y el otro alega que en este momento no conoce el caso en profundidad. Eso los ha llevado a solicitar por escrito la suspensión del juicio. El juez ha denegado esa petición y mantuvo fecha y hora.

Ante la negativa del juez, y a escasas horas del juicio, la defensa busca obligar al juez a que suspenda el juicio por su incomparecencia o con su argumentación en la sala. El modo lo decidirán en el último momento, explican los abogados de Rivas.

La petición de suspensión de Juana Rivas y su defensa se enfrenta no solo a la negativa del juez. También se opone la fiscal y Francesco Arcuri, padre de los dos niños y quien interpuso la denuncia contra Rivas. Enrique Zambrano, su letrado, considera la actuación de la defensa “rayana al fraude de ley. Me parece un abuso de derecho. La celebración del juicio no supone, de ninguna de las maneras, que se esté vulnerando el derecho de la defensa. Durante todo el proceso, ha quedado claro que la señora Rivas cuenta con dos letrados que, indistintamente, pueden defenderla con solvencia. Y así, lo hemos hecho valer con nuestros escritos, que han sido atendidos por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada”. Ese es el tribunal que se ha hecho cargo del juicio oral, con el juez Manuel Piñar Díaz al frente.

Horas antes del inicio del juicio, por tanto, existe una alta probabilidad de que la de este jueves no sea la sesión única con la que el juez Piñar tenía previsto dar carpetazo al juicio.

Juana Rivas se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y a una inhabilitación para ejercer la patria potestad de seis años. Los hechos que se juzgan se remontan a mayo de 2016. Rivas volvió entonces a Maracena (Granada) desde Italia, donde convivían ella, Arcuri y los hijos menores de ambos, ahora de 4 y 12 años de edad. Semanas después de su regreso a España, Rivas denunció a Arcuri por un presunto delito de maltratos. Poco después, informó a su ex pareja que no volvería con los niños. Eso llevó a Arcuri a denunciarla por sustracción, que es lo que se ventila en el juicio de este jueves. Antes, hubo hasta tres providencias judiciales conminando a la madre a entregar los niños a su padre. En la tercera, Rivas desapareció con los niños durante un mes. Era julio de 2017.

A finales de agosto, reapareció y entregó a los dos menores a su padre. Desde entonces viven en Italia y Rivas, que ha pasado un periodo largo de estancia en Cagliari (Cerdeña) haciendo frente al juicio por la patria potestad de sus hijos, los ha tenido con ella algunos fines de semana.

Arcuri se ha unido a la petición de cinco años de cárcel para Rivas por dos delitos de sustracción de menores pero ha añadido hasta ocho, los años de suspensión de la patria potestad. Pide además 30.000 euros de indemnización por daños morales.

Por su parte, la defensa de Rivas ha solicitado la libre absolución de su cliente al no haber cometido ningún delito y, en el escrito de defensa que cerró la instrucción del caso, hablaron de presuntos “momentos aterradores” que Arcuri había hecho pasar a ella y a sus hijos.