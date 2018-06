Màxim Huerta comparece, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Maxim Huerta, el ministro de Cultura y Deportes del nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez, ha dicho desde primera hora de este miércoles que no piensa en dimitir, en contra de lo que le piden PP y Podemos, después de que trascendiese que defraudó 256.778 euros a Hacienda, una información adelantada por El Confidencial. A la pregunta en Onda Cero sobre si tiene voluntad de dejar el cargo, Huerta ha respondido: "Este asunto no es como ministro. Fue como Màxim Huerta y me pasó como a tantos periodistas y creadores ante un cambio de criterio de Hacienda, hice los pagos correspondientes y se acabó. No hubo mala fe, no oculté nada. Estoy al corriente de mis obligaciones fiscales".