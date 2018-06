Màxim Huerta dimite como ministro de Cultura y Deportes

Màxim Huerta, este miércoles, durante el anuncio de su dimisión como ministro de Cultura y Deportes. Foto: Rodrigo Jiménez (EFE)

Màxim Huerta ha presentado este miércoles su dimisión como ministro de Cultura y Deportes, solo seis días después de haber asumido esta cartera. Lo ha hecho el mismo día en que ha trascendido que entre 2006 y 2008 defraudó 256.778 euros a Hacienda, una información adelantada por El Confidencial, y solo unas horas después de haber asegurado que no renunciaría al cargo. Pero en las últimas horas la presión sobre Pedro Sánchez ha aumentado, tanto el PP como Podemos habían exigido su dimisión. "He pagado esta multa dos veces: primero pagando a Hacienda, y la pago ahora por segunda vez aquí, ahora, porque la inocencia no vale de nada ante esta jauría", ha explicado Huerta esta tarde en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que ha afirmado que ha sido víctima de una "caza de brujas" y que él no hizo "nada turbio".

"Me voy porque amo la cultura más que nada", ha explicado Huerta. En su comparecencia, ha abogado por la transparencia y ha asegurado que deja el cargo para defender el proyecto político "de regeneración" de Pedro Sánchez. "No importa que yo no haya cometido fraude fiscal ni que haya pagado una multa porque perdí una demanda que yo mismo presenté. Lo que importa es el bombardeo. Lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Y no voy a permitirlo. No voy a permitirlo porque corren nuevos tiempos, tiempos en los que hasta los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha salpique a los que quieren un nuevo rumbo, política limpia", ha añadido.

En noviembre de 2014, el periodista y presentador de televisión fue condenado a pagar a la Agencia Tributaria un total de 365.939 euros por utilizar una empresa interpuesta para pagar menos impuestos entre 2006 y 2008. Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mayo del año pasado desestimaron el recurso de Huerta y lo condenaron por utilizar la sociedad "ALMAXIMO Profesionales de la Imagen" para reducir el pago de impuestos.

La empresa pagaba un tipo del 25%, mientras que si hubiera declarado sus ingresos en el IRPF tendría que haber tributado con un tipo marginal del 48% durante esos años. La situación tributaria de Huerta es parecida a la que han vivido futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo pero a una escala inferior. "Aunque es legítimo la interposición de sociedades profesionales, no lo es la creación de sociedades con la única finalidad de eludir parte de la carga fiscal sin aportar nada a la actividad que realiza el único socio, que las ha constituido y las administra", señalaba la sentencia.

Durante su comparecencia ante los medios para anunciar su dimisión, Huerta ha afirmado que al asumir el cargo como ministro era consciente de que aceptaba "un compromiso más importante" que su carrera y su vida personal, "convencido e ilusionado". "Lo acepté sabiendo que mi nombramiento sería calificado cuanto menos de extravagante, que mi nombramiento sería blanco de las críticas por haber trabajado en un medio que todos ven y todos demonizan", ha dicho. Y se ha referido a la multa: "Estoy al corriente con Hacienda. Asesorado por mi asesor fiscal, como tantos creadores, facturé a través de una sociedad limitada y no era ilegal en aquel momento".

"Pagué al fisco cuando me reclamaron en ese momento, pero convencido de mi inocencia", ha proseguido. Huerta ha reiterado que no ha sido condenado por fraude, sino que se vio obligado a pagar "una multa" tras perder una demanda que él mismo interpuso contra Hacienda para "reclamar" sus derechos, "como tanta gente creadora". "A veces hay que retirarse y eso hago. Porque amo la cultura y eso hago", ha dicho. "Me voy agradecido".

Esta mañana, en una entrevista en Onda Cero, también defendió su inocencia, pero aseguró que no pensaba dimitir. "Este asunto no es como ministro. Fue como Màxim Huerta y me pasó como a tantos periodistas y creadores ante un cambio de criterio de Hacienda, hice los pagos correspondientes y se acabó. No hubo mala fe, no oculté nada. Estoy al corriente de mis obligaciones fiscales", dijo entonces.

"Asumí la responsabilidad como le pasó a cientos de creadores tras el cambio de criterio de Hacienda", insistió esta mañana Huerta. Y fue tajante: "No tengo ninguna duda moral; no tengo ningún conflicto moral ya que no hay en mí ningún asunto fiscal negativo, todo está regularizado". El ministro afirmó que a primera hora había asegurado al presidente del Gobierno que podía estar "tranquilo", ya que su situación tributaria estaba libre de toda duda al haberla regularizado "hace varios años". Huerta aseguró que Sánchez había dado el tema por aclarado.

Pero a lo largo del día, la presión en torno al presidente del Gobierno ha ido en aumento. El Partido Popular y Podemos pidieron la dimisión del ministro y Ciudadanos exigió que diera explicaciones en el Congreso. Y en redes sociales se rescataron unas declaraciones que el actual presidente del Gobierno hizo en 2015. "Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Es mi compromiso con los votantes y los españoles", dijo por entonces Sánchez.