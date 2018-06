Màxim Huerta descarta dimitir: “Hice los pagos y se acabó. No tengo ningún conflicto moral”

Màxim Huerta, el pasado domingo en París en la final de Roland Garros. En vídeo, sus declaraciones en Onda Cero. GTRES

Màxim Huerta, el ministro de Cultura y Deportes del nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles que no piensa en dimitir, en contra de lo que le piden el PP y Podemos, después de que esta mañana trascendiese que defraudó 256.778 euros a Hacienda, una información adelantada por El Confidencial. A la pregunta directa en Onda Cero del periodista Carlos Alsina sobre si tiene voluntad de dejar el cargo, Huerta ha respondido: "Este asunto no es como ministro. Fue como Màxim Huerta y me pasó como a tantos periodistas y creadores ante un cambio de criterio de Hacienda, hice los pagos correspondientes y se acabó. No hubo mala fe, no oculté nada. Estoy al corriente de mis obligaciones fiscales".

"Asumí la responsabilidad como le pasó a cientos de creadores tras el cambio de criterio de Hacienda", ha insistido el titular de Cultura y Deportes, que ha sido tajante: "No tengo ninguna duda moral; no tengo ningún conflicto moral ya que no hay en mí ningún asunto fiscal negativo, todo está regularizado". El ministro ha explicado que esta mañana aseguró al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que podía estar “tranquilo” ya que su situación tributaria estaba libre de toda duda al regularizarla “hace varios años”. Huerta le ha explicado la situación al presidente del Gobierno y ha dado el tema por aclarado.

Mientras el ministro de Cultura hacía estas declaraciones, dirigentes del Partido Popular han exigido explicaciones pero también, de inmediato, le han pedido su dimisión. La formación que preside Mariano Rajoy también ha lamentado que no pueda preguntarle al líder del Ejecutivo al respecto porque este miércoles no habrá sesión de control en el Congreso de los diputados, como es habitual.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el año pasado sendos recursos presentados por el ministro de Cultura y le obligó a pagar 365.939 euros al fisco. Huerta fue condenado a pagar a la Agencia Tributaria un total de 365.939 euros por utilizar una empresa interpuesta para pagar menos impuestos entre 2006 y 2008. El periodista y presentador de televisión fue condenado a pagar esa sanción por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid en noviembre de 2014, antes de que fuera nombrado ministro de Cultura en el gabinete de Pedro Sánchez.

"Son las nueve de la mañana y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido", ha escrito el coordinador nacional del partido, Fernando Martínez-Maillo, en sus redes sociales. "¿Con qué autoridad este Gobierno va a exigir a los españoles que paguen sus impuestos?", se ha preguntado. "Un asunto tan grave requiere de explicaciones claras y urgentes en el Congreso, pero el Gobierno de Sánchez ha decidido pasar el miércoles sin someterse al control democrático de la oposición", ha opinado el portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando.

Varios cargos del PP le han pedido a Sánchez "coherencia". Según su criterio, un líder que llegó al poder a través de una moción de censura que motivó en la necesidad de regenerar el sistema no puede mantener en su puesto a un ministro que defraudó a Hacienda. No obstante, Adriana Lastra, la nueva portavoz del PSOE en el Congreso, ha dicho en RNE que tanto el Gobierno como el titular de Cultura y Deportes darán explicaciones a lo largo de este miércoles. "Hace tiempo hablábamos de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales, y ahora estamos hablando de una persona que dedujo algo que no podía deducir y que luego lo solucionó"ha dicho. Y ha añadido: "El tema se solucionó hace ya tiempo. Se ciñe a unas deducciones que él había hecho y que no se podían hacer pero que ya está solucionado".

Podemos se ha sumado poco después a la petición de responsabilidades. Pablo Iglesias ha señalado en los pasillos del Congreso: "No vamos a alentar comportamientos que recuerden al PP, si Màxim Huerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente y si no Pedro Sánchez le tiene que destituir".

Las explicaciones las dará Huerta en sede parlamentaria pero, de momento y a lo largo de todo el día, está respondiendo en los medios de comunicación. Su condena por fraude fiscal se produjo tras la investigación que Hacienda hizo a los creadores que habían puesto en marcha sociedades para no pagar como personas físicas con deducciones que no se consideraban correctas. Muchos de ellos se limitaron a pagar pero Huerta recurrió, perdió y fue condenado, como ha desvelado El Confidencial. De sus declaraciones se deduce que el presidente ha atendido sus aclaraciones respecto a que la deuda fiscal está saldada, pero el Gobierno no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha avanzado en RNE antes de las declaraciones de Huerta que el ministro y su gabinete darían explicaciones en el día de hoy. Y ha añadido que “hace tiempo hablábamos de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales y ahora estamos hablando de una persona que dedujo algo que no podía deducir y que luego lo solucionó". "El tema que se solucionó hace ya tiempo”, ha destacado Lastra y se ciñe a unas “deducciones que él había hecho y que no se podían hacer pero que ya está solucionado”.

En Twitter, los usuarios están recuperando tuits con los comentarios que hacía Huerta sobre defraudar a Hacienda y respondiéndole a esos tuits con links a la información de su fraude. Los últimos tuits de Huerta que contienen la palabra "Hacienda", según la herramienta de búsqueda avanzada en Twitter, los publicó en 2015. En la mayoría hace referencias, algunas en tono de humor ("pagar a Hacienda ya no se lleva"), sobre fraudes al fisco relacionados con el fútbol.

Con información de Juan José Mateo, Anabel Díez, Elsa García de Blas, José Marcos, Jordi Perez Colomé y Verne.