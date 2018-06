El barco ‘Aquarius’, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que "explicar" si en su decisión de recibir en España al barco Aquarius de Médicos Sin Fronteras que lleva 629 migrantes a bordo a los que Italia no deja desembarcar en sus puertos se debe a que "actúa a modo individual o modo de impulsos o tiene realmente un plan" sobre migraciones. "Creo que en este caso ha habido un impuso buscando la foto", ha afirmado. "Creo que los ciudadanos nos exigen a los gobernantes actuar no como individuos, no como familias, no como personas con sus sentimientos. Nos piden a los gobernantes que tengamos un plan, una estrategia, una posición global y por tanto, las pregunta que nos surge es si el presidente Sánchez actúa a modo individual, a modo de impulsos o tiene realmente un plan", ha señalado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.