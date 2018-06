Nuevo retraso para la renovación de la cúpula de RTVE

La renovación de la cúpula de RTVE ha topado con un nuevo obstáculo este martes en la Mesa del Congreso de los Diputados. Se esperaba que de la reunión celebrada esta mañana surgiera la aprobación del borrador de las bases del concurso público para elegir al presidente de la corporación audiovisual, después de que los letrados de la Cámara hubiesen efectuado las correcciones jurídicas exigidas por la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Pero un nuevo desencuentro sobre la distribución del comité de expertos ha frenado de nuevo el proceso.

El borrador inicial preveía que el comité de expertos, organismo encargado de evaluar las candidaturas de los aspirantes al consejo de administración de RTVE, estuviera compuesto por un mínimo de 15 personas y un máximo de 17. Pero los letrados han establecido que el comité que debe cribar las candidaturas tuviera un máximo de 12 miembros, "designados a propuesta de los grupos parlamentarios con representación en la Comisión Mixta de Control de RTVE y en proporción a la importancia numérica de aquéllos en las misma".

Esa limitación ha provocado un nuevo desencuentro en torno a la reforma de RTVE, ya que reduce el número de grupos que tendrán representación. Los socialistas estiman que esta nueva composición otorgaría al PP seis puestos en el comité de expertos, factor que perjudicaría la representatividad y proporcionalidad del arco parlamentario. Unidos-Podemos y Ciudadanos se proponen estudiar el reparto a lo largo de la semana. "El PP quiere seguir mangoneando" ha dicho el portavoz de los socialistas en la comisión de RTVE, José Miguel Camacho.

Los socialistas, que consideran “no equilibrada” la composición del comité de expertos, tratan de que los grupos más pequeños puedan tener presencia. La portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha explicado que tras estudiar el informe de los letrados había cuestiones que su formación no podía admitir porque "no era compatibles con la pluralidad" del Congreso. "Depende de cómo se elija la comisión de expertos, algunos grupos tienen capacidad de veto", ha aclarado, para aclarar que la propuesta del PSOE no es nueva, sino que trata de regresar al primer acuerdo al que llegaron la mayoría de grupos

Al comité de expertos, un órgano compuesto por "personas de reconocida competencia" profesional, docente o investigadora en el ámbito de la comunicación y con experiencia acreditada de al menos diez años, le corresponde proponer los candidatos que ocupará el consejo de administración RTVE. Elevará una propuesta a la Comisión Mixta del Congreso y del Senado con 20 solicitantes. La Mesa de la Comisión decidirá las candidaturas concretas, que se someterán a cada Cámara (12 para el Congreso y ocho para el Senado). Los candidatos deberán posteriormente comparecer ante la comisión consultiva de nombramientos del Congreso (que nombrará a ocho, entre ellos el presidente) y el Senado (designará a cuatro).

Para el PSOE, que confía en llegar a un acuerdo la próxima semana, se trata de “buscar un equilibrio entre proporcionalidad y representatividad”. “La discrepancia no es por una cuestión jurídica sino por contenidos de alcance”, han insistido fuentes del partido a la salida de la reunión. Los socialistas han descartado que el origen del distanciamiento esté en las correcciones al informe realizadas por los letrados del Senado sobre las que ya habían hecho los servicios jurídicos del Congreso.

La presidenta Pastor no podía esconder la tensión en la que ha transcurrido la sesión de la Mesa. “A pesar de que me he posicionado para que se aprobara hoy de una manera definitiva, los otros grupos quieren que lo analicen sus portavoces”, ha señalado. Pastor ha explicado que era partidaria de que se aprobara con el informe de los servicios de la Cámara: “Yo no me voy a mover de lo que dicen los servicios de la Cámara por la seguridad jurídica. Por mí, hoy estaría aprobado. Hoy y la semana pasada”.

Unidos-Podemos observa una serie de detalles que se están ajustando sobre aspectos jurídicos y de enfoque. “Hay aspectos del informe que no son estrictamente jurídicos”, han indicado. Por su parte, Ciudadanos ha explicado que ya estaba de acuerdo con la propuesta que hicieron los letrados que se presentó la semana pasada y que los añadidos del Senado “no eran necesarios”. “Hoy ha llegado una nueva propuesta del PSOE para cambiar la composición de la comisión de expertos y hay que y valorarla”, han argumentado. Si Ciudadanos, que pactó con el PSOE y Unidos-Podemos el borrador del concurso, rechaza esta nueva exigencia de los socialistas, podría aprobar el informe junto al PP en la próxima reunión de la Mesa, donde ambos partidos tienen mayoría.

Tanto la designación del comité de expertos como la elección de los miembros del consejo de administración de RTVE será paritaria, con el mismo número de hombres que de mujeres.

La norma propuesta establece un calendario para las distintas fases. Una vez publicada en el BOE la convocatoria del concurso público se abrirá un plazo de 10 días hábiles para presentar candidaturas, que podrá prorrogarse si las Cámaras lo estiman oportuno. El comité de expertos, que contará con plena autonomía, tendrá otros 10 días hábiles para comprobar que los aspirantes reúnen los requisitos. Publicará la relación de admitidos y excluidos y, en su caso, abrirá un periodo de tiempo para subsanar defectos.

Se convocará un nuevo plazo de diez días para que el comité de expertos emita el informe de evaluación y los puntos obtenidos por los candidatos conforme a los baremos establecidos. La lista pasará entonces a la Comisión Mixta para la elección definitiva.