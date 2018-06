El PP dice que acoger a los migrados del ‘Aquarius’ envía un mensaje “muy peligroso”

El coordinador nacional del PP, Fernando Martínez Maillo, ha dicho este martes que la decisión de acoger a los 629 migrados del Aquarius es “solidaria” pero puede enviar un mensaje “muy peligroso” y generar un efecto llamada. La opinión del número tres no es excepcional en la formación conservadora, que ha apostado por ejercer una oposición agresiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En las últimas horas, el vicesecretario de Acción Social, Javier Maroto, y el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, se han expresado en una línea parecida. El PP reclama una mayor coordinación con Europa, aunque el Ejecutivo de Mariano Rajoy no cumplió con la cuota de acogida de refugiados que le correspondía a España y que fue pactada en 2015 en la Comisión Europea (en febrero solo habían llegado 2.782 de las 17.337 personas previstas, según cifras del ministerio de Interior).

“Este Gobierno quiere ser más efectista que efectivo”, ha dicho Maillo durante una entrevista en Los Desayunos de La 1. “Cuando hay vidas humanas (en juego), es el derecho del mar proteger a personas que están completamente a la intemperie y que pueden morir en cualquier momento”, ha seguido. “Cuidado con esto porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso porque hay miles de inmigrantes y refugiados esperando a cruzar el mar o la frontera para llegar a Europa, que considera que les va a dar nuevas oportunidades”, ha matizado y ha pedido una solución conjunta en el marco de la Unión Europea.

“¿Qué va a hacer Sánchez si mañana hay otro Aquarius?”, “¿y si mañana hay una crisis en la valla de Melilla?, ¿actuar individualmente y levantarla?”, se ha preguntado Maroto en RNE. “A un dirigente se le pide un plan que pueda explicar, que sea coherente y posible”, ha seguido. “Tomar decisiones de manera aislada puede suponer, sin duda, una buena acción, pero también sentar precedentes que pueden tener consecuencias”.

“En este caso del Aquarius, todos tenemos esa sensación de encogimiento, ¿cómo esta gente no puede llegar a buen puerto arriesgando su vida?”, ha descrito el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. “El monopolio de los buenos sentimientos y la solidaridad no es de ningún partido ni de ninguna ideología. Es importante no hacer demagogia”, ha opinado. “No es cuestión de acoger a 100 familiar en Madrid o a 500 en Valencia, lo cual ahora es una cuestión de urgencia, sino qué hacer con esos flujos que llegan a Europa y que no van a cesar si no hay una política coordinada y que van a ser de decenas de miles de personas”, ha seguido. Y ha recalcado: “Las mafias emplean estas noticias para incrementar su extorsión”.

“La decisión es adecuada pero no se puede convertir en algo habitual y reiterado en el tiempo”, dijo el lunes el líder del PP catalán, García Albiol. “España no se puede convertir en una gran ONG a donde todo el mundo pueda venir”, añadió. "Por una sencilla razón: los recursos económicos son limitados, por lo tanto España no tiene capacidad económica para acoger a todas las personas que ciertamente lo necesitan porque están en una situación de penuria o en este caso son refugiados de una crisis humanitaria”.