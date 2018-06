Puig pide a Sánchez que el acuerdo territorial comience por la financiación autonómica

Como líder de la oposición, Pedro Sánchez inquirió a Mariano Rajoy con insistencia a que abordara el nuevo modelo de financiación automómica. El expresidente del PP se ha marchado sin convocar, como prometió, el Consejo de política fiscal y financiera antes de verano para estudiar la financiación ,y ahora esa pelota la tiene el presidente socialista en el tejado. La primera comunidad en recordárselo ha sido la valenciana. El también socialista Ximo Puig ha pedido este lunes a Sánchez que el acuerdo territorial que España necesita "comience por la reforma del sistema de financiación autonómica". "En la crisis territorial existe un problema valenciano", ha afirmado el president en una conferencia en Madrid, aludiendo a la infrafinanciación que a su juicio sufre la comunidad que preside. Puig defiende también que el acuerdo termine en una reforma constitucional con el "concurso de todos", y anima a Sánchez a agotar la legislatura.

"El acuerdo de financiación es básico para resolver el problema territorial", ha considerado Puig, toda vez que existe un "gravísimo problema de desigualdad y falta de equidad" en el país por las diferencias de acceso a los recursos públicos por comunidades. "Existen españoles de primera, de segunda y de tercera", se ha quejado el presidente valenciano, cuya batalla por una mejor financiación para la Comunidad Valenciana viene de largo.

Las comunidades socalistas empiezan a moverse para aprovechar que un presidente del PSOE ocupe La Moncloa. Urge renovar el modelo de financiación, y así se reclamará también a Sánchez. Fuentes del entorno del presidente valenciano consideran que debe abordarse este mismo año.

Tras la financiación será el momento de la reforma constitucional, que Puig también defiende y en la que no ve obstáculos a que se reconozcan "singularidades" de algunas comunidades como Cataluña. "Hay que garantizar la equidad entre españoles. Pero estoy dispuesto a que se plasmen las singularidades", ha manifestado en el Club siglo XXI. "No es lo mismo una autonomía con lengua propia que otra que no. Eso es España, diversidad". En todo caso, la reforma ha de ser "desde el concurso de todos, no contra nadie", entiende el president.

El nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez es una oportunidad para España para "recuperar la política" y "el prestigio de la reforma", arguye Puig, que por tanto anima al presidente a agotar la legislatura. "Hoy estamos más seguros de acabar la legislatura que hace unos días", entiende el mandatario socialista, que cree que Sánchez tiene los apoyos suficientes para llegar a 2020. "Yo, por patriotismo, no convocaría elecciones", ha concluido.